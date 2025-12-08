След падане от тераса: Възрастен мъж почина в Стара Загора

Възрастен мъж е починал след падане от тераса на жилищна кооперация в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора, цитирани от БТА.

По първоначални данни на полицията сигналът за инцидента е подаден минути след 13:00 часа.

Изпратен е екип на Спешна помощ, а по-късно е получена информация, че възрастният мъж е починал. Предстои причините за инцидента да бъдат уточнени.

