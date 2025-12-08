Любопитно:

Обрат по делото срещу Портних: Съдилищата си прехвърлят топката

08 декември 2025, 14:32 часа 388 прочитания 0 коментара
Обрат по делото срещу Портних: Съдилищата си прехвърлят топката

Софийският градски съд прекрати и изпрати на ВКС делото, образувано по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и три други лица. Разпореждането е окончателно и не подлежи на жалба или протест. ОЩЕ: Европрокуратурата даде на съд за измама бившия кмет на Варна Иван Портних

Доводи

В разпореждането си съдията-докладчик излага доводи за наличие на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд. Единият е, че повдигнатите обвинени са за деяния преди 20.11.2017 г., когато влиза в сила Регламент № 2017/1939, очертаващ началото на времевия период на компетентността на Европейската прокуратура. Освен това по-голямата част от свидетелите по делото, както и самите подсъдими, са с адреси във Варна.

Обвинението

Припомняме, че Европейската прокуратура (EPPO) предаде на съда обвинителния акт срещу бившия варненски кмет Иван Портних, бивш областен управител и двама служители от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Срещу тях се води дело за измама, свързана с реконструкцията на рибарско пристанище във Варна. Според обвинението четиримата са подправяли официални документи и са представяли неверни данни, с цел да получат неправомерно 3.4 млн. евро от европейски и национални фондове за проект, описван като подобряване на инфраструктурата на уж съществуващо рибарско пристанище край града.

ОЩЕ: "Не аз, а месията ви Коцев е подсъдим за корупция": Портних с първи коментар

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Разследването показва, че към момента на кандидатстване за финансиране такова пристанище изобщо не е съществувало. Въпреки това местните власти са твърдели, че пристанището е реално, а средствата са нужни за неговата реконструкция.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
рибарско пристанище Иван Портних европрокуратура
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес