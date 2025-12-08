Обрат по делото срещу Портних: Съдилищата си прехвърлят топката

Софийският градски съд прекрати и изпрати на ВКС делото, образувано по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и три други лица. Разпореждането е окончателно и не подлежи на жалба или протест. ОЩЕ: Европрокуратурата даде на съд за измама бившия кмет на Варна Иван Портних

Доводи

В разпореждането си съдията-докладчик излага доводи за наличие на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд. Единият е, че повдигнатите обвинени са за деяния преди 20.11.2017 г., когато влиза в сила Регламент № 2017/1939, очертаващ началото на времевия период на компетентността на Европейската прокуратура. Освен това по-голямата част от свидетелите по делото, както и самите подсъдими, са с адреси във Варна.

Обвинението

Припомняме, че Европейската прокуратура (EPPO) предаде на съда обвинителния акт срещу бившия варненски кмет Иван Портних, бивш областен управител и двама служители от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Срещу тях се води дело за измама, свързана с реконструкцията на рибарско пристанище във Варна. Според обвинението четиримата са подправяли официални документи и са представяли неверни данни, с цел да получат неправомерно 3.4 млн. евро от европейски и национални фондове за проект, описван като подобряване на инфраструктурата на уж съществуващо рибарско пристанище край града.

ОЩЕ: "Не аз, а месията ви Коцев е подсъдим за корупция": Портних с първи коментар

Разследването показва, че към момента на кандидатстване за финансиране такова пристанище изобщо не е съществувало. Въпреки това местните власти са твърдели, че пристанището е реално, а средствата са нужни за неговата реконструкция.