Три сигнала за домашно насилие за един уикенд в Ловешко

Три жени са подали сигнали за домашно насилие в Ловешка област през почивните дни, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч. 

На 6 декември, около 21:30 часа, 34-годишна жена е сигнализирала в Районното полицейско управление в Тетевен, че 40-годишният ѝ партньор след възникнал скандал я заплашва с физическа саморазправа. След незабавно посещение на адреса в град Ябланица, мъжът е задържан, а на жената и нейното дете е предоставена информация по Закона за защита от домашното насилие. 

По два сигнала за домашно насилие са работили служителите на полицията в Троян. На 6 декември 55-годишна жена от Троян е подала сигнал в районното полицейско управление, че 63-годишен мъж, с когото живее на семейни начала, я блъска и заплашва. Мъжът е задържан незабавно за срок до 24 часа.

Третият сигнал е от 02:00 часа в неделя, като жена на 24 години е сигнализирала, че партньорът ѝ я блъска и бута. По случая е започнала проверка и работата продължава.

БТА припомня, че в края на октомври трима бяха задържани в Ловешко при сигнали за случаи на домашно насилие.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
