Пак инцидент с АТВ: Жена е в много тежко състояние

Пореден инцидент с АТВ в рамките само на няколко часа. 38-годишена жена е в тежко състояние след катастрофа с АТВ в троянското село Бели Осъм, съобщиха от полицията. На 17 август жената се е движела след автомобил, когато при изпреварване се е отворил предният капак и тя е загубила контрол над управлението. Следва съприкосновение с леката кола, вследствие на което жена е паднала на пътя и АТВ-то я е наранило. Тя е откарана в плевенска болница в тежко състояние. Пробите за алкохол и наркотици на водача на лекия автомобил са отрицателни.

По-рано днес стана ясно, че мъж на 42 години от Велико Търново също е в тежко състояние след катастрофа отново с АТВ. Информацията е на пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Произшествието е станало снощи в село Дичин. По първоначална информация водачът е загубил управление над превозното средство и се е преобърнал на платното за движение. Той е настанен във великотърновската болница с опасност за живота. Взета му е кръвна проба за проверка за употреба на алкохол и наркотични вещества. Започнато е досъдебно производство.

Шестима ранени отново заради АТВ

Припомняме, че на 14 август 18-годишният Никола Бургазлиев премаза шестима души с АТВ в Слънчев бряг. Състоянието на пострадалите, сред които са три деца, е изключително сериозно. Бургазлиев бе пуснат под домашен арест от съда в Несебър, а според роднини на пострадалите важни подробности по случая се прикриват, тъй като родителите на Бургазлиев работят в системата на МВР.

