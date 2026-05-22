Войната в Украйна:

За Радев няма смисъл от трибунал срещу Путин: Той не е пленен, нито капитулирал и едва ли ще се случи (ВИДЕО)

22 май 2026, 11:55 часа 606 прочитания 1 коментар
Снимка: Народно събрание
За Радев няма смисъл от трибунал срещу Путин: Той не е пленен, нито капитулирал и едва ли ще се случи (ВИДЕО)

"Мога да ви кажа моето мнение, че такъв военен трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват". Това каза премиерът Румен Радев пред медиите в парламента във връзка с отказа на България да се подпише под инициативата за трибунал срещу руския диктатор Владимир Путин.

Според него обаче България винаги е била част от общите европейски решения, общата външна политика и политика за сигурност на ЕС, но и страната ни има право на свое собствено мнение по тези въпроси. 

"Европа има нужда от евроскептицизъм"

Радев направи коментар и в контекста на организацията на музикалния конкурс "Евровизия" 2027. Той бе попитан конкретно защо правителството му е решило за него да отговаря вицепремиера Иво Христов, който е известен с евроскептицизъм и нелибералното отношение.

"Европа има нужда от една солидна доза евроскептизизъм, за да оцелее в съвременния изключително сложен свят. Крайно време е Европа да започне да работи, изхождайки от позицията на здравия разум и изхождайки от реалистичната оценка за това, което се случва вътре в Европа и около нас", заяви премиерът. ОЩЕ: Съд за Путин пред специален трибунал: България не се подписа под инициативата на Европа

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румен Радев война Украйна трибунал Путин 52 Народно събрание Евровизия 2027
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес