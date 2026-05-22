За Радев няма смисъл от трибунал срещу Путин: Той не е пленен, нито капитулирал и едва ли ще се случи (ВИДЕО)

"Мога да ви кажа моето мнение, че такъв военен трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват". Това каза премиерът Румен Радев пред медиите в парламента във връзка с отказа на България да се подпише под инициативата за трибунал срещу руския диктатор Владимир Путин.

Според него обаче България винаги е била част от общите европейски решения, общата външна политика и политика за сигурност на ЕС, но и страната ни има право на свое собствено мнение по тези въпроси.

"Европа има нужда от евроскептицизъм"

Радев направи коментар и в контекста на организацията на музикалния конкурс "Евровизия" 2027. Той бе попитан конкретно защо правителството му е решило за него да отговаря вицепремиера Иво Христов, който е известен с евроскептицизъм и нелибералното отношение.

"Европа има нужда от една солидна доза евроскептизизъм, за да оцелее в съвременния изключително сложен свят. Крайно време е Европа да започне да работи, изхождайки от позицията на здравия разум и изхождайки от реалистичната оценка за това, което се случва вътре в Европа и около нас", заяви премиерът.