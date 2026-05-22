Войната в Украйна:

Русия може да разположи ядрено оръжие на морското дъно: данни на НАТО връщат спомени от Студената война

22 май 2026, 11:27 часа 822 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Русия може да разположи ядрено оръжие на морското дъно: данни на НАТО връщат спомени от Студената война

След като Украйна пое инициативата на фронта с първите нетни загуби на територия за руската армия от доста време насам, отчетени през месец април, и даде да се разбере, че вътрешността на Руската федерация вече не е сигурно убежище (дори столицата Москва), диктаторът Владимир Путин отново се върна към ядрената реторика. Освен това Русия и Беларус започнаха съвместни учения на ядрените си сили, като изстреляха междуконтинентална балистична ракета "Ярс".

На този фон се появяват все повече данни дали и по какъв начин Москва може да разположи ядрени оръжия, за да заплаши Европа.

Още: "Трябва да знаем как се използва": Русия и Беларус изстреляха ракета "Ярс" в общи ядрени учения (ВИДЕО)

Корабът "Звездочка" в Бяло море и сигналите около него

Разследващите служби на НАТО отдавна наблюдават руския кораб „Звездочка“, който страната може да използва за разгръщане на ядрени ракети на морското дъно, съобщават германските обществени медии WDR и NDR, както и местното издание Tagesschau. Плавателният съд се намира в Бяло море, което е разположено на север - близо до границата с Финландия.

През последните няколко месеца на проучвания експертите са установили, че Русия вероятно от години работи по разполагането на балистични ракети в Северния ледовит океан, като използва досега неизвестни методи. Твърди се, че страната е нарекла този проект „Скиф“. Анализаторите смятат, че това би могло да представлява сериозно предизвикателство за НАТО в случай на война, тъй като скритите на морското дъно пускови установки биха били изключително трудни за откриване и набелязване.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Песков: Ядрените ни учения в Беларус са сигнал за НАТО

Снимка: iStock

Нито НАТО, нито Русия са коментирали официално проекта „Скиф“. Въпреки това Хелге Адриенс - германски военноморски офицер в НАТО - казва, че такъв проект би могъл да бъде реализиран, по-специално с цел да се намали зависимостта на Москва от изключително сложни и скъпи платформи като подводници или големи крайцери.

„Разполагането и поддържането на междуконтинентални балистични ракети на морското дъно има две основни предимства. Първо, неутрализирането им е много скъпо. Второ, този метод позволява икономии по отношение на подводниците и техния персонал. Русия би могла да постигне същия ефект с относително малко усилия и разходи, за което в момента се изискват подводници и екипажи“, отбелязва той, цитиран от Tagesschau.

Още: Русия достави ядрени бойни глави в Беларус (ВИДЕО)

Адриенс подчертава и техническите предизвикателства, с които Русия би се сблъскала, ако този проект бъде реализиран. Те включват битка с океанските течения и пречки пред разполагането, захранването и комуникацията с ракетите.

Методите не са новост

Всичко това не е новост. Дори по време на Студената война САЩ и Русия са проучвали нови форми на разполагане на ядрени оръжия. Например през 1980 г. Пентагонът е разработил проект за ракетен силоз на морското дъно. По това време Щатите отбелязват предимствата на такава система, включително нейната издръжливост, ниската цена и ниския риск от унищожаване от противник.

В същото време са отчетени и предизвикателствата при реализацията на проекта - предаването на данни към ракетите на морското дъно и проверката на тяхната оперативна готовност.

Още: НАТО заплаши Русия с унищожителен отговор, ако използва ядрено оръжие в Украйна (ВИДЕО)

Русия също обмисля реализацията на този проект от известно време. Заявки за патенти за съответните технически разработки са били подадени още в края на 90-те години на миналия век.

Снимка: Getty Images

Договор за морското дъно

Още от времето на Студената война в целия свят съществува сериозна загриженост, че ядрените сили могат да разположат свои оръжия някъде в световните океани. На този фон - през 1971 г. - повече от 80 държави, включително Русия и САЩ, подписват договор, забраняващ разполагането на ядрени оръжия и други оръжия за масово унищожение на морското дъно и под повърхността.

Още: Голямото ядрено учение на Русия: Ядрени бойни глави на ракетите "Искандер-М"

Докато тази сделка е в сила, тя забранява разполагането на ядрени оръжия единствено в международни води, но не и в собствените крайбрежни зони на Русия. „Скиф“ е проектирана специално за разполагане в руски води. 

Припомнят се и думите на Виктор Бондарев, бивш командир на руските въздушно-космически сили, който през 2017 г. заяви, че ракетите „Скиф“ са скрити на морското дъно и са част от арсенала на руските въоръжени сили.

Още: Русия директно заплаши да нападне Латвия заради Украйна. САЩ изстрелва тестово ядрена ракета

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ядрени оръжия Ядрено оръжие НАТО Русия Владимир Путин война Украйна война Русия НАТО
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес