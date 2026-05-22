Русия може да разположи ядрено оръжие на морското дъно: данни на НАТО връщат спомени от Студената война

След като Украйна пое инициативата на фронта с първите нетни загуби на територия за руската армия от доста време насам, отчетени през месец април, и даде да се разбере, че вътрешността на Руската федерация вече не е сигурно убежище (дори столицата Москва), диктаторът Владимир Путин отново се върна към ядрената реторика. Освен това Русия и Беларус започнаха съвместни учения на ядрените си сили, като изстреляха междуконтинентална балистична ракета "Ярс".

На този фон се появяват все повече данни дали и по какъв начин Москва може да разположи ядрени оръжия, за да заплаши Европа.

Още: "Трябва да знаем как се използва": Русия и Беларус изстреляха ракета "Ярс" в общи ядрени учения (ВИДЕО)

Корабът "Звездочка" в Бяло море и сигналите около него

Разследващите служби на НАТО отдавна наблюдават руския кораб „Звездочка“, който страната може да използва за разгръщане на ядрени ракети на морското дъно, съобщават германските обществени медии WDR и NDR, както и местното издание Tagesschau. Плавателният съд се намира в Бяло море, което е разположено на север - близо до границата с Финландия.

През последните няколко месеца на проучвания експертите са установили, че Русия вероятно от години работи по разполагането на балистични ракети в Северния ледовит океан, като използва досега неизвестни методи. Твърди се, че страната е нарекла този проект „Скиф“. Анализаторите смятат, че това би могло да представлява сериозно предизвикателство за НАТО в случай на война, тъй като скритите на морското дъно пускови установки биха били изключително трудни за откриване и набелязване.

Още: Песков: Ядрените ни учения в Беларус са сигнал за НАТО

Снимка: iStock

Нито НАТО, нито Русия са коментирали официално проекта „Скиф“. Въпреки това Хелге Адриенс - германски военноморски офицер в НАТО - казва, че такъв проект би могъл да бъде реализиран, по-специално с цел да се намали зависимостта на Москва от изключително сложни и скъпи платформи като подводници или големи крайцери.

„Разполагането и поддържането на междуконтинентални балистични ракети на морското дъно има две основни предимства. Първо, неутрализирането им е много скъпо. Второ, този метод позволява икономии по отношение на подводниците и техния персонал. Русия би могла да постигне същия ефект с относително малко усилия и разходи, за което в момента се изискват подводници и екипажи“, отбелязва той, цитиран от Tagesschau.

Още: Русия достави ядрени бойни глави в Беларус (ВИДЕО)

Адриенс подчертава и техническите предизвикателства, с които Русия би се сблъскала, ако този проект бъде реализиран. Те включват битка с океанските течения и пречки пред разполагането, захранването и комуникацията с ракетите.

Методите не са новост

Всичко това не е новост. Дори по време на Студената война САЩ и Русия са проучвали нови форми на разполагане на ядрени оръжия. Например през 1980 г. Пентагонът е разработил проект за ракетен силоз на морското дъно. По това време Щатите отбелязват предимствата на такава система, включително нейната издръжливост, ниската цена и ниския риск от унищожаване от противник.

В същото време са отчетени и предизвикателствата при реализацията на проекта - предаването на данни към ракетите на морското дъно и проверката на тяхната оперативна готовност.

Още: НАТО заплаши Русия с унищожителен отговор, ако използва ядрено оръжие в Украйна (ВИДЕО)

Русия също обмисля реализацията на този проект от известно време. Заявки за патенти за съответните технически разработки са били подадени още в края на 90-те години на миналия век.

Снимка: Getty Images

Договор за морското дъно

Още от времето на Студената война в целия свят съществува сериозна загриженост, че ядрените сили могат да разположат свои оръжия някъде в световните океани. На този фон - през 1971 г. - повече от 80 държави, включително Русия и САЩ, подписват договор, забраняващ разполагането на ядрени оръжия и други оръжия за масово унищожение на морското дъно и под повърхността.

Още: Голямото ядрено учение на Русия: Ядрени бойни глави на ракетите "Искандер-М"

Докато тази сделка е в сила, тя забранява разполагането на ядрени оръжия единствено в международни води, но не и в собствените крайбрежни зони на Русия. „Скиф“ е проектирана специално за разполагане в руски води.

Припомнят се и думите на Виктор Бондарев, бивш командир на руските въздушно-космически сили, който през 2017 г. заяви, че ракетите „Скиф“ са скрити на морското дъно и са част от арсенала на руските въоръжени сили.

Още: Русия директно заплаши да нападне Латвия заради Украйна. САЩ изстрелва тестово ядрена ракета