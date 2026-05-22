Както си седяло на пейка: Шофьорка блъсна 13-годишно момиче и избяга

Шофьорка със стаж 1 месец блъсна седящо на пейка дете и избяга от местопоизшествието. Това съобщават от ОДМВР-Бургас.

На 19.05.т.г. в Районно управление - Руен е получено съобщение за това, че на 15.05.т.г. около 16.30 ч. в руенското село Струя л.а. “Фолксваген Голф“, с бургаска регистрация, управляван от 18 годишно момиче от селото със стаж, като водач 1 месец, вместо назад тръгва напред и блъска седнало на пейка пред автомобила 13 годишно момиче.

Детето получило фрактура на дясното ходило и е настанено за лечение в УМБАЛ - Бургас. След допускане на пътния инцидент водачката не уведомила контролните органи на МВР и напуснала местопроизшествието. Работата по случая продължава.

