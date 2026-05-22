"Не знаете какво крие врагът в джоба си": Съвети от украинския фронт към армията на САЩ

Какви уроци научи Украйна, наблюдавайки как САЩ и техните съюзници се защитаваха от иранските дронове "Шахед" във войната в Близкия изток? Този въпрос бе зададен на Андрий Гриценюк, главният изпълнителен директор на украинския defense-tech клъстер Brave1 (платформа за военни иновации, подкрепена от държавата в лицето на Министерството на отбраната, Генералния щаб, Министерството на цифровата трансформация, Съвета за национална сигурност), в интервю за военно-аналитичното издание The War Zone.

Един от основните уроци, които могат да бъдат извлечени от този конфликт, е, че никога не трябва да сте сигурни в пълната си безопасност и в съвършенството на собствените си технологии, защото не знаете с какво разполага вашият враг, какво може да извади внезапно "от джоба си", отговори Гриценюк.

Винаги трябва да сте готови за най-лошия сценарий и постоянно да подобрявате нивото си на готовност за противодействие и реакция на абсолютно непредсказуеми ситуации. И скоростта на вашата реакция е от решаващо значение, добави експертът.

Запитан също какъв съвет биха дали украинските военни от гледна точка на своя опит и експертиза, придобити по труден начин след руското нападение над Украйна, Гриценюк заяви следното:

"Първият е: Не си мислете, че имате много, много време за подготовка. Времето свърши. Вторият са разходите. Разходите ви за отбрана трябва да са по-малки от разходите на врага ви да ви атакува. И третият съвет е постоянно да сте фокусирани върху асиметричните решения."

Украинският експерт даде следния пример в подкрепа на думите си:

"Когато Украйна нямаше достатъчно ракети за противовъздушна отбрана, изобретихме дроновете-прехващачи. Когато ни липсваха 155-милиметрови боеприпаси, изобретихме FPV дроновете. Когато имахме недостиг на хеликоптери, изобретихме дроновете-бомбардировачи. Понеже нямахме военноморски флот, изобретихме военноморските дронове."