Златото не лъже: Русия е под вода в икономическия океан. Буданов: Рус е Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Поскъпването на петрола в глобален мащаб е много изгодно за руския диктатор Владимир Путин – това почнаха набързо да повтарят "анализатори", след като цените на черното злато скочиха като Стефка Костадинова в пика на кариерата ѝ заради военната авантюра на американския президент Доналд Тръмп в Иран, на която не ѝ се вижда краят все още. Масираната въздушна кампания на Украйна срещу руските рафинерии обаче ясно показа, че уж спасението на руската икономика заради ударното поскъпване на петрола е сметка без кръчмар – а още един силен сигнал за това стана факт тази седмица.

Още: За да закърпи бюджета: Русия започна да разпродава златните си резерви

Оказа се, че златните резерви на Русия удариха дъно, невиждано от март, 2022 година – това показват данните на Руската централна банка, цитирани от The Moscow Times и Bloomberg. На 1 май руските златни резерви вече са паднали до 73,9 млн. унции – продадени са 900 000 унции т.е. получени срещу това са над 4 млрд. долара. Това означава, че Русия се е разделила с 27,9 тона злато само между януари и април, 2026 година. Такъв спад не е имало от 2002 година – тогава, само за един месец, Руската централна банка продава 41,5 тона злато. След това, досега Руската централна банка никога не е продавала над 100 000 унции злато за месец. А защо сега продава така ударно – за да компенсира поне донякъде чудовищния бюджетен дефицит, който стигна 4,6 трилиона рубли (64,4 млрд. долара) още в края на март, като украинският президент Володимир Зеленски посочи тази седмица, че след април тази година руският бюджетен дефицит вече е 80 млрд. долара.

Руското опозиционно издание "Вот Так" публикува данни, според които от началото на т.нар. специална военна операция в Украйна (всъщност пълномащабна война, стартирана от руския диктатор Владимир Путин на 24.02.22), Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са нанесли цели 158 удара по руски рафинерии. Няма нито една руска рафинерия в европейската част на Русия, която да не е била атакувана. Сред големите рафинерии (с капацитет над 10 милиона тона петрол годишно) само две рафинерии на изток от Урал – рафинериите в Омск и Ангарск – остават недокоснати. От началото на войната Украйна е нанесла удари по 24 от 33-те руски петролни рафинерии с капацитет за преработка от 1 милион тона петрол годишно или повече. Най-много атаки от страна на ВСУ са се случили през 2025 г. - 88. През първите пет месеца на 2026 г. обаче ВСУ са извършили 32 удара - почти толкова, колкото през цялата 2024 г. Рафинериите в Рязан и Саратов са претърпели най-много удари - по 15 атаки. Reuters вече съобщи, че ударите на Украйна са унищожили една четвърт от целия руски капацитет за рафиниране на петрол. Bloomberg отбеляза, че капацитетът за рафиниране на петрол в руските рафинерии е паднал до най-ниското си ниво от 2009 г. насам - 4,69 милиона барела на ден.

ОЩЕ: Руският петрол изгаря все по-ярко: Соловьов беснее да бъдат убити Зеленски и Буданов (ОБЗОР – ВИДЕО)

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, цитиран от Reuters, че Кремъл не вижда рискове за снабдяването с горива в Русия: "Вярно е, че производството може да бъде намалено в някои райони. Това, между другото, се дължи и на сезонна поддръжка. Но като цяло целият баланс с горивата е изчислен и има необходимата система за компенсация". И на този фон – актуален видеоклип от Крим с бензиностанция, където няма буквално капка бензин. "Нищо не ни остана", коментира снимащият и изрази подкрепа за всички, заснемащи такива видеа и показващи какво става в Русия, че има проблеми - ОЩЕ: Кремъл не вижда рискове за доставките на гориво в Русия

A Russian in Crimea complains that there is no gas at gas stations and prices are rising in stores. This is happening in various corners of the RF, but they aren't given any explanation as to what on earth is going on. Indeed, what is going on? Truly a mystery. pic.twitter.com/NZI3tcNC5L — WarTranslated (@wartranslated) May 21, 2026

"Рус е Украйна. Но Рус е повече, много повече. И Украйна е родината на всичко това, дори на това, срещу което се борим. Ние отдадохме голяма част от нашата история, отдадохме я доброволно, и ни я приватизираха. Но тези, които я приватизираха, са никои - ние сме Рус. И ние трябва да властваме над всички тях", заяви генерал Кирило Буданов, началник на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски и бивш ръководител на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) – ОЩЕ: Буданов: Летвата пада все по-ниско, Русия смени военните си цели

Head of the Office of the President of Ukraine, Kyrylo Budanov:



Rus is Ukraine. But Rus is more. Much more. And Ukraine is the homeland of all that, even what we are fighting against.



We gave away a large part of our history, gave it away voluntarily, and those, as much as we… pic.twitter.com/6YhdOVaNxb — Clash Report (@clashreport) May 21, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На фона на поредните руски ядрени заплахи, този път под формата на съвместно учение с Беларус, на което ракетните войски бяха заредени с истински ядрени бойни глави, Украйна представи свой еквивалент на руските модификации на прочутия ирански далекобоен дрон-камикадзе „Шахед“. Украинският еквивалент е дронът "Бегемот" - с обхват до 300 км, полезен товар 75 кг, скорост до 200 км/ч. Дронът може да лети в режим FPV т.е. да бъде управляван от оператор с видеовръзка в реално време или автономен режим, използва Starlink за комуникация и носи бойна глава, комбинираща кумулативен заряд и термобаричен боеприпас. – ОЩЕ: "Трябва да знаем как се използва": Русия и Беларус изстреляха ракета "Ярс" в общи ядрени учения (ВИДЕО)

🚨 JUST IN: Russia has successfully launched a Yars intercontinental ballistic missile capable of reaching virtually any point in Europe



Its range exceeds 10,000 kilometers.



Russia is holding joint nuclear drills with Belarus and, for the first time during such exercises, has… pic.twitter.com/AJ1oxeMzZm — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026

❗️ Ukraine presented the Behemoth strike drone, a domestic Shahed-type system with range up to 300 km, 75 kg payload, speed up to 200 km/h and operating altitude of 90-300 m. The drone can fly in FPV or autonomous mode, uses Starlink for communications and carries a tandem… pic.twitter.com/YNKKLz85t7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 21, 2026

Интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна все още е на невиждано високо ниво като средни дневни стойности съгласно официалната информация на украинския генщаб. На 21 май е имало 253 бойни сблъсъка спрямо 233 на 20 май – за десето поредно денонощие границата от 200 бойни сблъсъка е премината. Руснаците са хвърлили 288 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 37 по-малко спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3285 изстреляни снаряда, като тук разликата е с 240 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9655 FPV дрона, което е с около 750 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukrainian aircraft struck underground concrete shelters of a Russian command post on the southern axis with two AASM-250 Hammer guided bombs. The footage shows both bombs hitting the fortified target in a precise air strike. #Ukraine pic.twitter.com/oT15xqZSRX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 21, 2026

Цели 52 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление съгласно официалните украински данни. Още 25 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но само 1 руска пехотна атака е имало откъм Часов Яр, в района на Минковка. 28 руски пехотни атаки са извършени в района на Гуляйполе, Запорожка област, а в най-северната част на източния фронт в Украйна, в Южнослобожанското направление (района на град Вовчанск и южно от него) е имало 10 руски пехотни атаки.

🎯 10 enemy artillery pieces taken out in 3 days.



Units operating within the area of responsibility of the 7th Rapid Response Corps of the Air Assault Forces continue counter-battery operations near Pokrovsk. Russian forces are hiding their artillery in Pokrovsk and Myrnohrad,… pic.twitter.com/HPVpRhzxuU — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) May 21, 2026

Украйна продължава да разгръща кампанията си за удари с дронове на средна дистанция, до 200 километра. Основна цел – камионите на руската армия в Украйна, които превозват гориво и продоволствия. Има потвърдени 64 такива удара, но това са само геолокализираните – ударите са далеч повече, както личи и от постоянните оплаквания на Z-каналите колко лошо става положението. Без гориво и продоволствия няма армия на света, която да може да издържи в дълга офанзива. Но в Харков местните власти се принудиха да затворят част от околовръстното шосе, защото руснаците нанасят удари с дронове и само вчера са ударили 2 полицейски коли, съобщи украинската обществена медийна мрежа "Суспилно":

"В западния сектор на фронта, Запорожка област, украинските сили си възвърнаха контрола над някои позиции близо до Мала Токмачка. Има признаци на влошаване в района на Енергодар, където ВСУ редовно атакуват транспортна и социална инфраструктура" - цитат от дневния обзор на "Рибар", Z-канала на бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. "Въпреки злощастната загуба на предишни зони на контрол, ситуацията остава до голяма степен непроменена", уверява друг Z-канал, "Два майора" – ОЩЕ: По-дълго от Картаген и Ленинград: Малко село в Украйна се превърна в кошмар за руската армия

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 124 далекобойни дрона клас "Шахед", като 115 от тях са били свалени, сочи сутрешната сводка на украинските ВВС. На 5 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи. За сравнение - руското военно министерство съобщава, че тази нощ руската ПВО свалила 217 украински далекобойни дрона над руска територия – ОЩЕ: Пак дронове: Зарево от пожар в Ярославъл - там, където е една от големите руски рафинерии (ВИДЕО)