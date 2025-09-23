Пет години без следа: Обявиха Янек Миланов за мъртъв

Община Дупница обяви със съобщение на сайта си смъртта на Янек Миланов, изчезнал преди повече от пет години. Облявлението е в отговор на молба от Марио Миланов – брат на безследно изчезналия дупничанин.

ОЩЕ: Изненадваща акция в Дупница във връзка с изчезналия Янек Миланов

Как изчезна мъжът?

На 31 юли 2020 г., след 22:30 ч., Янек Миланов напуска жилището си в Дупница, като се качва в колата на Каплата. След този момент повече не е видян от никого и няма известие от него. Въпреки предприетие действия по издирването му, до настоящия момент не е намерен, се казва в съобщението.

Капланов е разпитан. Твърдял, че няма общо с изчезването. В последствие е задържан по обвинение в заплаха за убийство към близък на Янек- Димитър Недев.

В ареста за кратко попадна и сина на Капланов, заради уличаващи записи, че е увредил колата на Янек. Районът около Дупница беше претърсен от спец части.

ОЩЕ: Подновиха издирването на Янек Миланов

Най-вероятно е ясно за всички, че се е случило най-лошото с него, въпросът е да разберем къде е и какво точно се е случило, казват близките.

Янек Миланов беше обявен и за общодържавно издирване, но без резултат.