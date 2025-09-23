Войната в Украйна:

Пет години без следа: Обявиха Янек Миланов за мъртъв

23 септември 2025, 14:52 часа 411 прочитания 0 коментара
Пет години без следа: Обявиха Янек Миланов за мъртъв

Община Дупница обяви със съобщение на сайта си смъртта на Янек Миланов, изчезнал преди повече от пет години. Облявлението е в отговор на молба от Марио Миланов – брат на безследно изчезналия дупничанин.

ОЩЕ: Изненадваща акция в Дупница във връзка с изчезналия Янек Миланов

Как изчезна мъжът? 

На 31 юли 2020 г., след 22:30 ч., Янек Миланов напуска жилището си в Дупница, като се качва в колата на Каплата. След този момент повече не е видян от никого и няма известие от него. Въпреки предприетие действия по издирването му, до настоящия момент не е намерен, се казва в съобщението.

Капланов е разпитан. Твърдял, че няма общо с изчезването. В последствие е задържан по обвинение в заплаха за убийство към близък на Янек- Димитър Недев.

В ареста за кратко попадна и сина на Капланов, заради уличаващи записи, че е увредил колата на Янек. Районът около Дупница беше претърсен от спец части.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Подновиха издирването на Янек Миланов

Най-вероятно е ясно за всички, че се е случило най-лошото с него, въпросът е да разберем къде е и какво точно се е случило, казват близките.

Янек Миланов беше обявен и за общодържавно издирване, но без резултат.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Дупница мъртъв Янек Миланов информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес