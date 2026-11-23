"Мисля, че днес всички можем да видим, поне в ретроспекция, каква грешка беше да не се приеме американското предложение от срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г. за приемане на Украйна в НАТО. Ако Украйна беше станала член на НАТО, тази война вероятно би могла да бъде предотвратена". Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц след 72-рата годишна сесия на Парламентарната асамблея на Алианса в Берлин, провела се днес, 23 ноември.
Germany's Chancellor Merz: I think we can all see today, at least in retrospect, what a mistake it was not to follow the American proposal at the 2008 NATO summit in Bucharest to admit Ukraine into NATO. If Ukraine had become a member of NATO, this war could probably have been prevented.— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
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Той даде съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, след като нидерландският бивш премиер отчете как в отбранителния съюз няма пълно единодушие за членство на Киев. Влизане на Украйна в Алианса е и "червена линия" за Русия.
От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски каза на срещата - чрез включване с видеоконферентна връзка, че не е нужно да се мислят сложни гаранции за сигурност за Киев в мирно споразумение с Русия, достатъчно е страната му просто да бъде приета в НАТО: Зеленски на срещата на НАТО: Защо да се измислят сложни гаранции за сигурност, когато може просто да ни приемете? (ВИДЕО).
След падането на руските ракети в Полша миналата седмица Мерц заяви, че Варшава "може да разчита на нашата пълна солидарност, а ако се наложи, НАТО, разбира се, ще защити всеки сантиметър от територията на съюзниците" - нещо, което заяви вече и Рюте.
Germany's Chancellor Merz: Poland can count on our full solidarity. And if necessary, NATO will, of course, defend every inch of allied territory. https://t.co/SonXRyARSo— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
Отделно от това германският канцлер каза, че Европа е готова да преговаря с Русия. Очаква се скоро отново да се проведат мирни преговори на ниво съветници, във формат, включващ Украйна, Русия, Европа и Съединените американски щати. "Те биха могли например да се проведат отново в Абу Даби", каза Мерц.
Germany's Chancellor Merz: Europe is ready to negotiate with Russia. Peace talks are expected to take place again soon at the adviser level, in a format involving Ukraine, Russia, Europe and the United States of America. These could, for example, take place again in Abu Dhabi. https://t.co/oWolD9KAU4— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
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Марк Рюте: На Русия ще ѝ отговаряме всеки път с още подкрепа за Украйна
От своя страна, Марк Рюте заяви, че на Москва ще ѝ се отговаря така: "при всеки инцидент в Европа – повече подкрепа за Украйна, а не по-малко подкрепа за Украйна. Това е най-добрата реакция, която можем да дадем".
NATO's Rutte: For every incident in Europe, more support for Ukraine, not less support for Ukraine. It's the best reaction we can give. https://t.co/gMpHpwkWVx— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
"В момента Украйна убива или ранява тежко до 50 000 руснаци, предимно мъже, всеки месец. Ако сравним това с войната във Виетнам, за 14 години Съединените щати загубиха, за съжаление, 56 000 души", направи отново това сравнение генералният секретар на НАТО на база данни на Алианса.
NATO's Rutte: As we speak, Ukraine is killing or seriously wounding up to 50,000 Russian, primarily men, each month. When you compare that to the war in Vietnam, in 14 years the United States lost, tragically, 56,000 people. https://t.co/o43bwx5Lze— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
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