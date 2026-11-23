Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен представи официално параметрите на предложението за 22-ри пакет санкции срещу Путинова Русия. Всичките пакети бяха приети след като Путин първо анексира с военна сила Крим през 2014 година, а на 24 февруари, 2022 година нареди на армията си да нахлуе в Украйна. "Целта е да поддържаме натиск върху Русия, за да прекрати своята война в Украйна. Ще продължим с нови и нови пакети, докато Русия не покаже искрено желание за дълготраен мир в Украйна", закани се Фон дер Лайен.

Сред предложените мерки са нови визови ограничения. Туристически визи за руски граждани ще се издават само в изключителни случаи, подкрепени с документални доказателства. На всеки, който е участвал във войната срещу Украйна в редиците на армията на Путин, ще бъде напълно забранено да влиза в ЕС.

Пакетът предлага също така изключване на около 60 руски банки от SWIFT (най-влиятелната система в света за трансгранични финансови операции), разширяване на санкциите срещу енергийния сектор (никоя компания от ЕС няма да може да помага на Русия да строи или поправя/възстановява руска енергийна инфраструктура - на първо място рафинерии) и въвеждане на ограничения върху криптовалутите. За криптовалутите ще има специална група, която да разработва, отговаря следи за изпълнението на ограничения срещу криптоплатформи. Разширяват се и санкциите срещу танкери от руския сенчест флот - още над 70 кораба, както и всички застаховани в Русия танкери. Пакетът предлага допълнително забрана на граждани на ЕС да заемат ръководни позиции в руски компании. Разглежда се и забрана за показване на официални руски символи и за руско спонсорство на спортни и културни организации.

Освен това на руски спортисти и отбори ще бъде забранено да се състезават в ЕС под руския държавен флаг. На руските граждани също ще бъде забранено да заемат позиции в европейски спортни федерации.

We are giving Ukraine the strength to secure peace. And Russia, every reason to choose it. Today we present our 22nd package of sanctions ↓ https://t.co/n2RZgJmPVR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2026

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Новият пакет от санкции трябва да бъде одобрен от Европейския съвет т.е. от държавите-членки на ЕС, с единодушие.

Преговори в Москва с ЕС - не

Европейският съюз не е готов да проведе двустранни консултации с Русия и настоява всички разговори за Украйна да се провеждат в многостранен формат. Това заяви говорителят на Европейската комисия Паула Пиньо.

Според нея европейска делегация е получила покана да посети руската столица, но няма планове да осъществи пътуването.

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