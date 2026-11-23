Това е човекът, който решава съдби. Не съдиите, а експертите решават тези дела, защото това са експертни дела. Това заяви в ефира на Нова телевизия бащата на Сияна Николай Попов по адрес на пътния експерт и председател на Съюза на независимите автотехнически експерти проф. Станимир Карапетков. Два дни след като домът на Карапетков беше претърсен, Попов и автотехническият експерт Христо Узунов изнесоха серия от твърдения за оказван натиск, разминавания в техническите изчисления и зависимости при ключови съдебни процеси за тежки катастрофи.

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Бащата на Сияна се зарече да предприеме всички законови и институционални стъпки, за да постигне отстраняването на Карапетков от разследването на тежката верижна катастрофа на магистрала "Тракия". Той настоя да се изясни кой е назначил професора по това производство и дали са верни твърденията, че висши магистрати, свързани с разследването, са се срещали в къщата му в Сливен месеци преди назначаването му. По думите на Попов цялата прокуратура в Сливен си е направила отвод, след като Христо Узунов е подал сигнали за натиск, което според бащата на Сияна показва тесни връзки между експерта и представители на съдебната власт. Той отбеляза, че подобни сигнали са подавани многократно в миналото, включително и от самия него, но едва сега се намира воля за реална проверка.

Попов изрази съмнения и около експертизите по делото за смъртта на дъщеря му, поставяйки въпроса за връзки между Карапетков и адвоката на обвиняемия Явор Нотев. Бащата на Сияна допусна наличие на корупционни практики и посочи, че по негова информация цената на една манипулирана експертиза може да достигне около 10 000 евро. Той допълни, че очаква още арести в експертната група около Карапетков, и настоя да се разследва как експертизата по делото "Сияна", която все още не е разгледана от съда, се разпространява във viber група на Съюза на независимите автотехнически експерти.

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В подкрепа на тезата си за нагласени заключения Попов показа в студиото кадри от тежката катастрофа с участието на Лютви Местан. Според него снимките разкриват, че в деня на произшествието на мястото е липсвала стоп линия, а едва на следващия ден е била нанесена прясна пътна маркировка, за да се обоснове обвинение срещу Местан и да се изведе автомобилът му по-напред като неспазил предимството. Попов обърна внимание и на механизма на сблъсъка, подчертавайки, че автомобилът на Местан вече е бил престроен и се е движел в собствената си лента, когато е ударен челно, а не странично.

Освен това бащата на Сияна посочи конкретно разминаване в техническите показатели - в собствен учебник Карапетков залага коефициент на сцепление между 0,8 и 0,9 за автомобили, произведени след 1995 г. без ABS, и между 0,9 и 1,1 при наличие на ABS, но в експертизата по делото на Местан за автомобил от 2001 г. е използван коефициент 0,7. Според Попов подобни промени в стойностите се правят, за да се нагоди истината в полза на поръчителя на експертизата.

В разговора се включи и автотехническият експерт Христо Узунов, който разказа за директен натиск върху него при изготвянето на заключение по делото срещу Красимир Катев. По думите му на първа инстанция подсъдимият е бил оправдан въз основа на експертиза на Станимир Карапетков, но впоследствие е назначена нова петорна експертиза с участието на Узунов. Тя стига до противоположни изводи, вследствие на което Апелативният съд признава водача за виновен, а присъдата е потвърдена и от Върховния касационен съд.

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Узунов твърди, че преди изготвянето на повторното заключение Карапетков го е извикал на разговор и е настоял да се съобрази с изводите от първоначалната експертиза. След като Узунов отказал, отношенията им се влошили и по негови думи Карапетков е предприел персонални действия срещу него, за да бъде изваден от списъка на вещите лица.

Експертът коментира и делото срещу Лютви Местан, припомняйки, че след оттеглянето на Карапетков и други вещи лица самият той е бил назначен в повторна комплексна експертиза, но е бил отведен по искане на защитата именно заради влошените си отношения с професора и опасенията от конфликт. В крайна сметка изготвената нова експертиза по този случай също се е разминала съществено с първоначалните заключения.