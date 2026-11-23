Доц. д-р Тонка Върлева е новият главен държавен здравен инспектор на България. Тя поема поста след оттеглянето на дългогодишния му титуляр доц. Ангел Кунчев, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Върлева има над 35 години професионален стаж в областта на здравеопазването, здравните политики и научно-преподавателската дейност. Повече от 25 години от кариерата ѝ са преминали в Министерството на здравеопазването, където е заемала различни експертни и ръководни позиции. Още: Доц. Ангел Кунчев с остра позиция след изявления на здравния министър

Дългогодишен опит в борбата със заразните заболявания

Новият главен държавен здравен инспектор е ръководила разработването на осем национални програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и вирусни хепатити. Участвала е и в изпълнението на Стратегията за борба с наркоманиите и Националната програма за хроничните незаразни болести.

В професионалната си кариера Върлева е представлявала България пред Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Била е и директор на програмите за превенция и контрол на СПИН и туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд.

От 2021 г. участва в комитети на фонда, а през 2024 г. за втори път е номинирана за член на неговия Борд като представител на страните от Източна Европа и Централна Азия.

От педиатрията до здравната политика

Доц. Върлева е завършила медицина в Медицинския университет в София. Притежава специалности по епидемиология и вирусология, както и магистърска степен по здравен мениджмънт. Още: Бивш здравен министър: Всички, поканени за поста на Ангел Кунчев, са отказали

Започва професионалния си път като педиатър, след което продължава кариерата си като главен асистент в отдел "Вирусология" на Националния център по заразни и паразитни болести.

Има и дългогодишен преподавателски опит в медицинските университети в София и Плевен, както и във Военномедицинската академия.