Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, изказвайки се в понеделник по време на заседание на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин, осъди руското нарушаване на полското въздушно пространство, което се случи в петък, 20 ноември. Той го определи като „опасен инцидент“ и посочи Москва като отговорна за неговото възникване. Нидерландският бивш премиер също така подчерта, че съответните институции трябва да изяснят дали навлизането на обектите над полска територия е било умишлено.

Рюте подчерта също така сътрудничеството между министър-председателя Доналд Туск и президента на Полша Карол Навроцки по въпроси, свързани с отбраната. Той оцени, че въпреки вътрешнополитическите спорове полските власти заемат обща позиция по отношение на националната сигурност. „Когато става въпрос за национална сигурност, вие стоите (...) рамо до рамо“, отбеляза той.

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Рюте счита, че трябва да се използва по-силен термин за описание на действията на Русия срещу членките на НАТО, включително актове на саботаж, кибератаки и нарушения на въздушното пространство. Той смята, че думата „хибриден“ е твърде мека в този контекст.

В нощта на четвъртък срещу петък, по време на един от най-мащабните руски удари срещу западната част на Украйна, три обекта навлязоха във въздушното пространство на Югоизточна Полша. Те паднаха в Нови Липовец в Люблинското воеводство, както и в Рудник и Молодич в региона Подкарпатие. По-късно бяха идентифицирани като руски крилати ракети Х-101.

След този инцидент вицепремиерът и министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш обяви, че ще поиска от генералния секретар на НАТО допълнителни сили и ресурси за операция „Източен страж“. Нейната мисия е да засили защитата на източния фланг на Алианса.

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В понеделник Северноатлантическият съвет в Брюксел, най-важният орган за вземане на решения в НАТО, ще разгледа въпроса за нарушаването на полското въздушно пространство. Полша ще бъде представлявана на срещата от заместник-министъра на националната отбрана Павел Залевски.

Марк Рюте заяви в събота във Варшава, че НАТО ще защити всеки сантиметър от полската територия.

Рюте: Исканията на Русия от 2021 г. са неприемливи

Генералният секретар на НАТО днес засегна и руските искания от края на 2021 г. Тогава Москва поиска, наред с другото, ограничаване на по-нататъшното разширяване на НАТО и изтегляне на войските и инфраструктурата на Алианса от държавите, присъединили се към него след 1997 г. Това би означавало, че България също би останала без сили на НАТО, ако се изпълни руският ултиматум.

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Рюте подчерта, че предложенията, които биха свели НАТО до границите ѝ отпреди разширяването, са неприемливи. „Няма никой в НАТО, който да смята, че това е добра идея“, заяви генералният секретар, цитиран от полското радие RMF24.

Той подчерта, че само държавите членки на НАТО, а не страните извън Алианса, могат да вземат решение за разполагането на сили на НАТО. Според The New York Times и други медии Русия е повторила подобни искания по време на преговорите с Украйна и САЩ в Абу Даби на 10 и 11 ноември тази година.

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