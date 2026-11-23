Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски е лобирал в Гърция за китайското карго и коридора със Сърбия, става ясно от негов пост в социалната мрежа "Фейсбук". Той е представил проекта като "инфраструктурна и енергийна свързаност по протежение на Коридор 10". Това се е случило пред гръцкия му колега в рамките на министерска среща на инициативата "Приятели на Западните Балкани"

"Изразих благодарността си за поканата, както и за постоянната подкрепа на Гърция за интеграцията на Западните Балкани в Европейския съюз. Подчертах ангажимента на правителството към програмата за реформи и подготовката на страната за членство в ЕС, в съответствие с Копенхагенските критерии.

Отбелязахме, че двустранните отношения се развиват в положителна посока, и изразихме готовност за тяхното по-нататъшно задълбочаване чрез политически диалог", пише Муцунски. ОЩЕ: Докато Мицкоски представя Коридор 10 като американски интерес: Муцунски говори за ускорение на Коридор 8

Съперничеството между Коридор 8 и 10

Знаем, че връзката между китайското карго и Паневропейския транспортен коридор 10 е ключов елемент от геостратегическите интереси на Китай за бърз и ефективен достъп до европейските пазари. Коридор 8 обаче се явява геополитическа и икономическа алтернатива и на практика застрашава доминиращата роля на сръбското трасе. Това изглежда е причината за въвличането на Скопие в сръбско-унгарското споразумение. Северна Македония обаче е член на НАТО, а Коридор 8 освен транспортна връзка между България, Северна Македония и Албания е и логистичен коридор за колективна отбрана на Алианса. Предвид сръбското влияние в югозападната ни съседка не е случайно и че Скопие пренасочва Коридор 8 в полза на Белград. ОЩЕ: Споразумение между Белград, Скопие и Будапеща срещу коридор 8: Мицкоски ни лук ял, ни лук мирисал