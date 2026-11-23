Жители на Нарва поискаха границата с Русия да остане отворена, след като Естония предприе мерки заради няколко случая на саботажи, които счита, че са организирани от руска страна, и затваря всичките ГКПП с Руската федерация. В отговор на искането на живеещи в естонския град Нарва, където е позиционирана най-голямата рускоезична общност в балтийската държава, естонският министър на вътрешните работи призова подписващите петицията да напишат "петиция до Путин".

Още: Естония затваря границата си с Русия

На 19 ноември жителката на Нарва Ксения Агар стартира петиция в естонския портал за граждански инициативи срещу пълното затваряне на границата с Русия. Тя иска изключения за пътуване за посещение на възрастни и болни роднини и за връщане у дома, въвеждане на специални разрешителни и отваряне на някои гранични пунктове. Към момента петицията е подписана от над 2000 души.

Но естонският вътрешен министър Игор Таро взе отношение по случая и публикува позицията си по въпроса във Facebook групата "Рускоезична Естония": "Къде рускоговорящите жители могат да подпишат петиция до Путин за прекратяване на войната (в Украйна) и враждебните действия срещу европейските страни, за да могат санкциите да бъдат отменени и хората да могат да пътуват както преди 2022 г.? Кога най-накрая ще се съберете пред руското посолство със същите тези искания?".

Междувременно рускоезични жители на Естония и руски емигранти многократно организираха антивоенни протести, включително пред руското посолство в Талин. От 1 декември Естония ще затвори всички гранични пунктове за превозни средства с Русия в Нарва, Лухамаа и Койдула. Капката, която преля чашата, беше предизвикано от опит за палеж на 14 ноември в компанията от отбранителната сфера Threod Systems, която произвежда дронове. Осем латвийски граждани бяха задържани, а Службата за вътрешна сигурност (ISBN) твърди, че операцията е било организирана от ГРУ. Естонският президент Юле Мадисе призова за трезва оценка на последствията, а не за решения, основани на емоции, докато кметът на Нарва Яан Тутс поиска да се запазят "хуманитарни коридори" за спешни пътувания.

А в Москва беше призован естонският посланик, заради решението да се затвори границата. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи решението като "открито враждебно". И още: Руското външно министерство обвини Естония, че тайно е предоставила въздушното си пространство за украински атаки с дронове срещу Северозападна Русия, предаде ТАСС. Естония преди това отрече да разрешава операции с украински дронове през своето въздушно пространство. Москва също така твърди, че Талин дискриминира рускоезичните чрез езикови ограничения, съдебни преследвания и депортации, като същевременно се опитва да възпрепятства руския товарен транспорт в Балтийско море.

⚡️ 🇪🇪 JUST IN: Moscow summons Estonia's top diplomat as Tallinn moves to close its border with Russia on December 1 Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova called the move "openly confrontational." Estonia decided to close its land border crossings after an attempted arson attack on a defense facility, allegedly orchestrated by Russian intelligence. — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026

Още: Сценариите: Ще нахлуе ли Русия в Естония?