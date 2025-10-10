Войната в Украйна:

Подпалили автомобил: Задържани са трима мъже

10 октомври 2025, 10:53 часа 251 прочитания 0 коментара
Криминалисти са задържали трима мъже във връзка със сигнал за запален лек автомобил „Фиат Дукато“, съобщиха от пресцентъра на областната полиция в Сливен.

Автомобилът се е намирал на обособен паркинг във вилната зона на града, като е съществувала пряка опасност огънят да обхване и съседни сгради, уточниха за БТА от полицията .

Произшествието е станало на 8 октомври около 19:00 часа. Пожарът е загасен от собственика. След издирване са задържани трима криминално проявени мъже от град Сливен.

Образувано е досъдебно производство.

Спасиана Кирилова
