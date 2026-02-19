Военни самолети на САЩ кацнаха на летище София: Ударна група към Иран (СНИМКИ)

На 19 февруари се появиха данни, че на летище "Васил Левски" в София са разположени няколко американски военни самолета. Според бившия зам.-министър на външните работи и на икономиката Милен Керемедчиев "в момента на летището има 7 американски военни самолета - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници".

"Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро", пише още той сутринта в четвъртък във Facebook и добавя снимка от Терминал 1 на летището.

Източници на вестник "Сега" също потвърждават новината за самолетите на летището в столицата. А снощи от Actualno.com ви съобщихме, че маршрутът на самолетите минава през българско въздушно пространство - по данни на OSINT-анализатори (работещи с отворени източници): Подготовка за война: Ключови самолети на САЩ с маршрут през България.

A large group of US Air Force aerial refueling tankers just took off from Florida, bound for the Middle East via Bulgaria.



U.S. forces continue a massive buildup to support actions against Iran. pic.twitter.com/weLkhIX0rU — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 18, 2026

Разполагане на военни части на САЩ в посока Иран - още данни

Снощи специализираната платформа De Re Militari, която следи изкъсо военни конфликти по целия свят и работи с данни от отворени източници, съобщи, че поне 30 въздушни танкера на американските ВВС са били във въздуха към онзи момент, което е рядко срещано явление. Вероятно те са част от мащабното разполагане на военни части в посока Иран.

Вчера сутринта втора група от шест изтребителя F-22 излетяха за Европа, а от Великобритания към Близкия изток излетяха също шест самолета F-22.

Още: Откриха официално обновения покрит паркинг на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

САЩ и Иран са все по-близо до война

Американският президент Доналд Тръмп е свикал в сряда своите най-висши съветници за среща относно кризата с Иран, потвърдиха двама американски служители пред информационна агенция Axios. Тръмп е бил информиран за ядрените преговори, проведени по-рано тази седмица в Женева, а групата е обсъдила следващите стъпки. Според източниците на Axios САЩ са все по-близо до война, като вероятно американската военна операция ще бъде мащабна кампания, продължаваща няколко седмици, и ще прилича повече на пълномащабна война, отколкото на хирургичната интервенция във Венецуела миналия месец.

Говорителят на Белия дом Карълайн Левит заяви пред репортери, че "има много аргументи в полза на удар срещу Иран". Тя каза, че Тръмп предпочита дипломацията, и подчерта, че "би било разумно Иран да сключи сделка". Пратениците на Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, държавният секретар Марко Рубио и други висши служители присъстваха на срещата в Женева в сряда. Американски служител заяви, че иранците трябва да се обърнат към администрацията на Тръмп до края на месеца с пакет от стъпки, които да отговорят на опасенията, изразени от САЩ в Женева относно ядрената им програма. "Иранският външен министър каза на Къшнър и Уиткоф много положителни неща, но дяволът се крие в детайлите. Топката е в полето на Иран, така че нека видим", казва неназованият служител. Друг американски служител също изрази дълбок скептицизъм и заяви, че преговорите в Женева са били "безсмислена работа".

Още: Напрежението расте: САЩ и Иран са все по-близо до пълномащабна война

Иран вече даде да се разбере, че няма да отстъпи от искането си да спре напълно обогатяването на уран. Също така Техеран отказа да обсъжда намаляването на капацитета си от балистични ракети - нещо, за което Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху настояват.

Американски представители казват, че пристигането на самолетоносача "Джералд Форд" - най-големия в света - и неговата ударна група в Източното Средиземноморие през следващите дни ще бъде ключов фактор за времето на евентуална военна кампания срещу Иран. Край иранските брегове вече е разгърнат самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" заедно със своята ударна група.

Още: 600 ракети "Томахоук", самолетоносачи, изтребители и разрушители: САЩ струпват истинска армада край Иран