Пометен от кола: Пешеходец е убит на място в пловдивско село

Пешеходец е загинал на място, след като е бил блъснат от автомобил в пловдивското село Поповица. Инцидентът е станал малко преди 12 часа на обед. Мъжът пресичал главния път в Поповица, когато бил ударен от автомобил.

Пристигналият на място екип на Спешна помощ само констатирал смъртта на пешеходеца - медиците не са могли да направят нищо, за да спасят живота му.

По неофициална информация, цитирана от БНР, загиналият е работел като гробар в селото. От полицията в Пловдив все още няма подробности за фаталния пътен инцидент.

