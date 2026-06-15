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"Г-н министър вземете мерки да изчистите къщичката си": Експерти призоваха Демерджиев за уволнения и закриване на агенции

15 юни 2026, 8:29 часа 380 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Г-н министър вземете мерки да изчистите къщичката си": Експерти призоваха Демерджиев за уволнения и закриване на агенции

„Пътният полицай в момента е неглиже. Няма пътен полицай по магистралите, няма АПИ. Това е безобразие“, заяви пред bTV бившият началник на КАТ Тенчо Тенев. И запита къде е началникът на „Пътната полиция“ в София“. Още: "Бяха много притеснени": Разказ на медицинска сестра, прегледала хората в колите от катастрофата на Челопешко шосе

„Г-н министър крайно време е да вземете мерки и да изчистите своята къщичка, особено с началника на отдел „Пътна полиция“, призова Тенев министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Ако имаш парим взимаш книжка

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Експертът в Европейския център за транспортни политики Ангел Попов посочи, че една от причината за взимането на книжка в България и то безпроблемно е „ако имаш пари, взимаш книжка“.

„Има Държавна агенция по пътна безопасност, която е ненужна организация, консуматор на средства и тя трябва да се преструктурира, както и да се махнат хората, които не могат да повлияят на пътната безопасност. Същото се отнася и за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, изтъкна Попов, който е и бивш заместник-министър на транспорта.

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Според него има и „изпитен туризъм“ в България – курсисти, които се готвят в София, но отиват на последния изпит по кормуване в Кюстендил или Дупница.

Ангел Попов предупреди, че наследството, което са наследили сегашните управляващи по отношение на пътната безопасност, е ужасяващо.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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