След масов бой: Мъж е с опасност за живота

Мъж на 29 години е с опасност за живота след сбиване в Мъглиж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора, цитирани от БТА.

Сигналът за инцидента е получен в 21:57 часа на 14 юни в Районното управление в Казанлък. На място е изпратен полицейски екип, който установил, че мъже на 27 и 24 години са нанесли побой на 29-годишен мъж и на 31-годишна жена, с която той живее на семейни начала.

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Пострадалият мъж е прегледан във Филиала за спешна медицинска помощ в Казанлък и е транспортиран за лечение в болница в Стара Загора с опасност за живота. Жената също е пострадала, но е отказала хоспитализация. По време на сбиването са били счупени пет стъкла на лек автомобил „Опел“, ползван от 27-годишния мъж.

По случая са образувани две досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Двамата мъже на 27 и 24 години са задържани за срок до 24 часа.

Преди дни мъж на 25 години пострада след масово сбиване в квартал „Кантона“ в Раднево.

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