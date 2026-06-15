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Таткото бил пиян: Тийнейджър вози родителите си в София

15 юни 2026, 9:19 часа 712 прочитания 0 коментара
Снимка: NJCar
Таткото бил пиян: Тийнейджър вози родителите си в София

За случай, в който 15-годишен тийнейджър е возил с автомобил родителите в София, съобщи на брифинг главен комисар Николай Пелтеков, директор на Столичната дирекция на МВР. Случаят е регистриран в петък вечерта на територията на Трето районно на полицията, в чийто обхват влизат три административни столични района: Възраждане, Красна поляна и Илинден, стана ясно още от думите на шефа на СДВР.

"В автомобила са майка му и баща му, като баща му е видимо употребил алкохол", обясни главен комисар Пелтеков. 

Стана ясно, че бащата е санкциониран.

Последни случаи с деца зад волана

Припомняме, че през август 2025 г. пияно 14-годишно момче зад волана задържа полицията в Нови пазар, Инцидентът е станал на главен път Русе - Варна в близост до разклона за село Зайчино Ореше. Лекият автомобил с шуменска регистрация излязъл извън пътното платно. В хода на първоначалните мероприятия е установено, че превозното средство е управлявано от 14-годишно момче от град Шумен. С техническо средство е установено, че е управлявало МПС след употреба на алкохол с концентрация в кръвта - 1,48 ‰.

Преди това през април дете зад волана беше хванато на столичния булевард "Цариградско шосе" в тъмните часове на денонощието. В анонимен сигнал, изпратен до Нова телевизия, се твърдеше, че шофьорът е 15-годишно дете, а двамата му спътници са на 15 и 16 години. ОЩЕ: С 260 км/ч по Цариградско шосе в София: Зад волана е дете

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София СДВР дете зад волана Николай Пелтеков
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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