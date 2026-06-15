Полицията ще докладва скъпите коли на НАП: СДВР измисли начин за справяне с гонките

Столичната дирекция на МВР е измислила начин за справяне с гонките. Това стана ясно по време на брифинг на главен комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР. Сред начините за противодействие на гонките са ежедневни специализирани полицейски операции, които са започнали от 13 май, отваряне на имейл за сигнали на граждани, както и докладване на скъпите коли в НАП.

"В самата полицейска операция е включен огромен и човешки технически ресурс. Искам да уточня, че човешкият ресурс и техниката, която използваме, е на видими места, както ще бъде и занапред. Целта е както да респектираме водачите на превозни средства, така и да подпомагаме движението по пътищата", добави главен комисар Пелтеков. ОЩЕ: Официално: Николай Пелтеков е новият директор на СДВР

Включват се и други институции: Сред тях е НАП

По думите му обаче, тъй като борбата с пътния травматизъм не е само задължение на служителите на МВР, е осъществено взаимодействие и координация с други компетентни институции.

"По отношение на пътната безопасност осъществяваме взаимодействие с НАП. Ще им бъде предоставена информация за всички лица, които управляват скъпоструващи превозни средства", добави още директорът на СДВР.

Призив към гражданите

От столичната полиция откриват и служебен мейл. "Призоваваме гражданите да подават информация за лица, които карат рисково, и видеоматериали", добави още главен комисар Пелтеков.

Последните гонки

По информация на СДВР - броят на гонките е огромен.

Една от последните гонки е на 12 юни вечерта в "Люлин", където 2 автомобила са спрени от движение поради промяна в конструкцията.

"Всички водачи на автомобили са проверени за алкохол, водачите, които са имали невръчени наказателни постановления, са им връчени и тези, които имат констатирани нарушения, е взето отношение от "Пътна полиция", добави още шефът на СДВР.

В четвъртък е имало и полицейска операция срещу струпване на водачи на мотоциклети с цел последваща гонка на територията на седмо районно.

"Има своевременна информация за лица, които организират такива гонки. Установени са водачи с рисково поведение, като интересното в случая е, че при извършената проверка в автомобила са намерени различни по вид наркотични вещества, а в един водач дори на адреса", добави още директорът на столичната полиция. ОЩЕ: След над 100 сигнала и бездействие на МВР: Колега на Демерджиев го извести за редовни гонки в Пловдивско