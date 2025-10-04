Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените

Втори ден продължава работата на кризисните екипи във вилно селище "Елените", след унищожителните две приливни вълни, които нанесоха сериозни щети по инфраструктурата и сградите в района. Трима души загинаха, а над 200 са евакуирани заради стихията. Селището остава без електрозахранване, а достъпът до някои зони все още е силно ограничен. Вече са започнати три отделни досъдебни производства от Окръжната прокуратура - Бургас за тримата загинали - служител, намиращ се в приземен етаж на хотелски комплекс, багерист и 57-годишен граничен полицай от Бургас.

Междувременно в курортното селище започва повторен обход на района в светлата част на деня, за да се направи точна оценка на пораженията. Няма данни за бедстващи и издирвани хора. Пътят към плажа е разрушен, десетки хотели и сгради са засегнати, а селището остава без ток. Тежка техника започна да разчистване паднали дървета, кал и наноси.Включват се доброволци от Бургас и Пловдив и е поискан специализирани екипи от армията. На място остават екипи на пожарна, полиция и жандармерия.

