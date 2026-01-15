Протестиращи: 22 часа полицията ни държа с белезници за тръба. МВР: Няма такива сигнали (ВИДЕО)

Мирни протестиращи са събличани голи и са прекарали 22 часа, вързани с белезници за тръба в полицейски участък? Тези твърдения направиха трима младежи във видео, публикувано на 13 декември 2025 г. в YouTube канала на Станислав Цанов. Две момчета и момиче на 21 г. разказаха, че са били задържани по време на тоталния погром на провокатори в София (1 декември), макар да не са нарушавали обществения ред. Твърдяха, че полицията ги е арестувала и отвела в 5 РУ и че там са преживели истински ужас и са станали обекти на нехуманно отношение.

Младежите са категорични, че не са били част от провокаторите и че хората, които са палили и трошали, избягали, а други, които само минавали покрай мястото на събитията, изведнъж се оказали задържани. Те също така твърдят, че са били фалшифицирани подписите и показанията им. В подробностите за нечовешкото, по думите им, държание на полицаите те включиха това, че служители на реда са им плюли в устите.

След провокациите пред централата на "ДПС-Ново начало" и потрошения офис на ГЕРБ от страна на лица с маски, опорочили протестите срещу тогавашната власт, МВР се изправи пред огромни критики, че не е било подготвено за такъв сценарий. Случаят на тримата младежи от видеото на Цанов стана и повод за парламентарен въпрос, насочен към вътрешния министър (вече в оставка) Даниел Митов от ГЕРБ. Стоян Таслаков от "Възраждане" цитира разказа им и пита дали има получени сигнали за описаните действия, извършена ли е проверка на действията на служителите на МВР и какво е установила тя, както и има ли постоянно видеонаблюдение на задържаните лица в конкретното управление на МВР.

Даниел Митов: Не са постъпили такива сигнали

Въпросът е от 17 декември, а отговорът на Митов идва на 14 януари. Той гласи, че в Министерството на вътрешните работи не са постъпвали сигнали, относими към описаните действия, свързани с нарушаване правата на задържани след протестите в София. Думите му са факт, макар видеото да е качено в YouTube месец по-рано и има над 300 000 показвания.

"При задържане и работа с лица, задържани при условията на чл. 72, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), се съблюдават всички изисквания на нормативните актове, регламентиращи тази дейност, спазват се правата и законните интереси на задържаните лица и не се допуска нечовешко, неморално и неетично отношение спрямо тях", цитира закона Даниел Митов, без да конкретизира каква е била ситуацията в конкретния случай.

"След оформяне на документите на лицата, задържани по реда на ЗМВР, същите се настаняват в специално обособени помещения, оборудвани със системи за видеонаблюдение", добавя министърът в отговора си.