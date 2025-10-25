Войната в Украйна:

Разбиха мрежа за трафик на мигранти, има арестувани

25 октомври 2025, 14:01 часа 334 прочитания 0 коментара
Разбиха мрежа за трафик на мигранти, има арестувани

Служители на ГД „Борба с организираната престъпност“(ГДБОП) и ГД “Гранична полиция“ неутрализираха дейността на престъпна мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия към Западна Европа. Задържани са шестима, като един от тях е на много високо ниво в йерархията на международния трафик на хора. Съвместната специализирана полицейска операция е проведена на 22 октомври 2025 г. на територията на столицата, областите София, Пловдив, Пазарджик и Монтана. Граничните полицаи от Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ са започнали работа по разкриване на престъпната схема в началото на 2025 г, предава БГНЕС.

Още: Война между трафикантите на мигранти: Застреляха мъж близо до границата със Северна Македония

Трима с повдигнати обвинения

В хода на операцията са арестувани 6 трафиканти, единият от които е на високо ниво в йерархията на международния трафик. На трима от задържаните са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест.

Снимка Гранична полиция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Разбиха канал за трафик на мигранти, действал осем месеца (ВИДЕО)

Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Софийска градска прокуратура по образувано през 2025 година досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 280 и чл. 281 във връзка с чл. 321 от НК.

При извършените действия по разследването са претърсени 3 имота и 1 автомобил. Иззети са мобилни телефони, 5120 евро, договори за наем на автомобили, талони за автомобили, платежни нареждания и др., свързани с извършваната престъпна дейност.

В качеството на свидетели са разпитани 11 души.

Още: Измамна схема: Арестуваха българи за трафик на мигранти и коли

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ГДБОП арестувани нелегални мигранти трафик на мигранти
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес