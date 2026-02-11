Ще ме изиграе мишка: Забавната идея на Ариана Гранде за биографичен филм

След впечатляващата музикална кариера и ролята си в "Злосторница" ("Wicked"), Ариана Гранде обмисля идеята за биографичен филм. Но кой би я изиграл най-добре. Нежна, фина и очарователна - описания, с които всеки фен на певицата ще се съгласи. А според нея най-добре в образа ще успее да се впише малка мишка. "Малко мишле с надписи през цялото време", шегува се Ариана пред "Backstage" (цитирана от "Е!News") във видео, публикувано в Instagram на 9 февруари. "Всъщност бих искала това.", допълни тя.

Уточнявайки подробности за идеята си, Гранде обясни какво всъщност ще планира, ако в бъдеще се създаде биографичен филм: "Ще е красив късометражен филм с мишки, пресъздаващи целия ми живот с малки, и малки надписи в долната част. Това е единствената версия, която ме интересува."

Кариерата на Гранде

И макар изпълнителкарта на "7 Rings" да не е готова за собствен биографичен филм все още, отдели време да се замисли за кариерата си, след като официално се сбогува с "Wicked" и с персонажа на Глинда от филмовата адаптация по хитовия мюзикъл от Бродуей "Злосторница" и неговото наскоро излязло продължение "Злосторница: Част втора".

Гранде коментира и музиката си, като отново подчерта колко значи за нея. "Моята поп музикална кариера, за която съм безкрайно благодарна, имаше собствен живот, живот, който не знам дали бих могла да предвидя или планирам."

Самата тя преди време разкри, че актьорството ѝ е помогнало да "излекува" отношенията си с музиката и турнетата.

