Тераса се срути на остров Крит

Част от балкон се срути в петък сутринта в централната част на Ираклион, Крит, съобщиха властите, без данни за пострадали, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Общинската полиция е била незабавно уведомена и е отцепила района, а инженери от отдела за градско планиране са извършили оглед.

Срутването е станало върху частен имот. Градоустройствени инженери са на място, за да оценят останалата част от балкона и да се уверят, че конструкцията е безопасна. ОЩЕ: Мъж загина след падане от тераса без парапети в "блок на ужасите"