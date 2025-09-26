Тераса се срути на остров Крит

Войната в Украйна:

26 септември 2025, 11:18 часа 384 прочитания 0 коментара
Част от балкон се срути в петък сутринта в централната част на Ираклион, Крит, съобщиха властите, без данни за пострадали, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Общинската полиция е била незабавно уведомена и е отцепила района, а инженери от отдела за градско планиране са извършили оглед.

Срутването е станало върху частен имот. Градоустройствени инженери са на място, за да оценят останалата част от балкона и да се уверят, че конструкцията е безопасна. ОЩЕ: Мъж загина след падане от тераса без парапети в "блок на ужасите"

Деница Китанова
