Трябва ли растенията в градината да се поливат през зимата

През зимата много градинари преустановяват напълно поливането на растенията, които остават в градината, вярвайки, че те не се нуждаят от влага. Но градинарите предупреждават: пълното изоставяне на поливането през студения сезон може да навреди на зимната градина.

Пълното избягване на поливане през зимата може да доведе до дехидратация и отслабване на растенията. Експерт по градинарство обясни защо зимната градина се нуждае от влага дори през студения сезон и как правилно да коригирате графика си за поливане.

Поливане на растенията в градината през зимата

Въпреки забавянето на растежа и преминаването в латентно състояние, растенията продължават да консумират вода. По време на сухи и ветровити зими почвата, особено в саксиите, които са навън, изсъхва бързо. В резултат на това корените страдат от липса на влага, растенията отслабват и през пролетта могат да излязат от студеното време дехидратирани и повредени.

Експертът Крис Бонет обяснява, че често срещана грешка е пълното спиране на поливането през зимата. Според него правилният подход не е да се отказвате от поливането, а да се променя графикът и начинът на неговото осъществяване в зависимост от сезона.

Кога да поливаме растенията през зимата?

Експертът съветва да се избягва поливане при минусови температури или по време на обилни снеговалежи. Най-доброто време са меки дни без слана и периоди на суша. Контейнерните растения се нуждаят от специално внимание, тъй като губят влага по-бързо от тези, които са директно засадени в градината.

През зимата саксийните растения може да се нуждаят от поливане веднъж на всеки една до две седмици, растенията в земята веднъж на всеки две до четири седмици, а храстите приблизително на всеки две до три седмици.

Въпреки това, градинарите се съветват да проверяват почвата преди поливане: ако горният слой е сух, растението трябва да се полее.

Как да поливаме без вреда

По-добре е да поливате сутрин, за да може влагата да се абсорбира преди нощното застудяване. Експертите съветват да не се ограничавате с повърхностно поръсване, а да овлажнявате почвата бавно и дълбоко. Това помага за укрепване на кореновата система.

Мулчирането също ще помогне - слой мулч около основата на растенията задържа влагата и предпазва корените от студ. Важно е също да се следи състоянието на листата: увисналите или изсъхнали връхчета могат да показват дехидратация.

