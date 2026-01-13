С 3,05 промила алкохол: Хванаха пиян-залян шофьор

59-годишен мъж от Шумен е хванат зад волана на лек автомобил Фиат с 3,05 промила алкохол. Проверката била извършена малко след 21:30 часа на 12 януари на ул.“ Стара планина“ в града. Мъжът бил във видимо нетрезво състояние.

Пътните полицаи го тествали с дрегер, отчетени са 3,05 алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен, за извършено престъпление по чл. 343 „Б“ ал. 1 от НК е образувано бързо производство.

Още: С 4,19 промила алкохол: Петима пияни шофьори само за ден в Софийско

През изминалото денонощие на територията, обслужвана от ОДМВР – Шумен са регистрирани две пътно-транспортни произшествия. За различни констатирани нарушения полицейските служители са наложили 50 глоби с фиш, съставени са 10 акта за установени административни нарушения.

Още: Трима пияни шофьори задържаха в Луковит