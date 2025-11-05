Само за три месеца: Ето колко е платила държавата за бавно правосъдие

315 400 лева е общият размер на сумата, изплатена за периода от 1 юли 2025 г. до 30 септември 2025 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок, става ясно от решение на правителството от днес. Става въпрос за така нареченото бавно правосъдие. За целта бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерство на правосъдието.

Кой може да получи такова обезщетение?

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.

Кой разгледа заявленията?

Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията. ОЩЕ: "Бавносъдието" постави нов рекорд: Дело за 100 лева се точи 14 години