Прави ли Йотова "мръсно" на Радев за изборите: Анализ на социолози за прегрупиране след изборите

Президентът Румен Радев е трябвало да поиска максимално бързо да бъдат проведени предсрочните парламентарни избори. Това е позицията на социолога от социологическа агенция "Мяра" Първан Симеонов. Няма изгода да се смята, че президентът Илияна Йотова бави предсрочните избори, за да прави "мръсно" на Радев, коментира той в студиото на БНТ. Още: Социолог: Атаката срещу Румен Радев ще го легитимира като политическата алтернатива, той на това се надява

Той смята, че навсякъде ще се опитват да "удрят" Румен Радев по време на предизборната кампания. Поне засега Бойко Борисов и Делян Пеевски се удържат да не коментират президента и се опитват да се прегрупират спрямо слизането на Радев на политическия терен. Американските партньори също гледат да смекчат ударите по Радев, по думите на Първан Симеонов.

Според Симеонов бъдещите коалиционни споразумения ще бъдат трудни и президентът трябвало да удържи играта на края, за да може да си запази местата в парламента.

Кой се опитва да се политизира преди предсрочните избори?

Снимка: Колаж/БГНЕС

Още: От кого ще вземе гласове Румен Радев и колко депутати ще има? Прогноза на Петко Петков (ВИДЕО)

Според него политическите партии се опитват да политизират назначаването на служебен премиер и по-специално кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров. Този процес не е никак лесен, защото "домовата книга" е направена така, че на президента са му вързани ръцете. Промените в Конституцията бяха глупави и конюнктурни, разкритикува остро Първан Симеонов.

Социологът Евелина Славкова от социологическа агенция "Тренд" заяви, че партиите са имали по-голяма интерес предсрочните парламентарни избори да бъдат проведени на 29 март, а не на 19 април. За политическите партии по-бързите предсрочни избори, както и за самия Румен Радев, бяха много по-добър вариант, коментира Славкова.

Евелина Славкова посочи, че тепърва в предизборната кампания парламентарните групи ще казват с кого биха се коалирали и с кого не биха го направили след предсрочните избори. "Казването с "този бих", няма да бъде прочетено правилно", предупреди социологът.

Още: Радев няма да е онбашията, който ще сложи 122 народни представители и ще направи правителство