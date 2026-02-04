Унищожиха корозирала ръчна граната, открита в гараж в Бургас

Специализиран екип от военно формирование – Бургас успешно изпълни задача по обезвреждане на невзривен боеприпас, открит в гараж на територията на град Бургас. Екипът е задействан по искане на областния управител на Бургас и след разпореждане на началника на отбраната. На място военнослужещите, ръководени от старши капитан III ранг Живко Карчев, извършиха оглед и идентифицираха боеприпаса като корозирала ръчна граната тип Ф-1.

При стриктно спазване на всички мерки за безопасност боеприпасът е транспортиран и впоследствие унищожен в района на Военноморска база – Бургас.

