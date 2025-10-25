Войната в Украйна:

Самоуби се чичото на обвиняемия за тройното убийство

25 октомври 2025, 12:27 часа 332 прочитания 0 коментара
Още една трагедия след тройното убийство в с. Люляково, след убийство с три жертви. В дома си снощи се е обесил Кемал - чичото на обвиняемия за убийството на майка си, леля си и сестра си 25-годишен Фахри Мустафа. Това съобщават сайтът Флагман.БГ и още няколко онлайн медии, които се позовават на източници от селото. Чичото Кемал е посегнал на живота си след продължителен разпит в полицейския участък, който е целял да установи дали родственикът по бащина линия има съучастие в бруталното престъпление в нощта на 20-ти срещу 21 октомври.

Вероятната причина за разпита е, че убийствата са извършени с ловна пушка, а за Кемал бе известно, че е ловец. Пред Флагман.БГ той заяви, че не знае нищо и че неговото оръжие си стои прибрано, където му е мястото.

Според източник на сайта вчера е установена връзка на роднината с престъплението.

Оръжието, с което са извършени трите убийства, и до този момент не е открито. Фахри казва, че не извършвал тези престъпления и няма такова оръжие.

Отново неназовани източници на Флагман твърдят обаче, че Кемал е имал и друго, незаконно оръжие.

Онлайн издания твърдят, че полицията претърства къщи в селото за незаконно оръжие.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Бургас Семейство Самоубийство убийство
