Драматично пресъхване на р. Дунав: Сравнителни сателитни кадри на безпрецедентната криза (СНИМКИ)

Значителното пресъхване на река Дунав, на което ставаме свидетели от началото на месец юли, вече не е просто поредното заглавие в новинарски сайт, а кризисна ситуация, която сериозно затруднява корабоплаването. Да, лятото традиционно е период, в който ниските речни нива се следят особено внимателно. Високите температури, по-слабият отток и липсата на достатъчно валежи в отделни части от басейна могат бързо да извадят на преден план плитчините по фарватера. В момента обаче ситуацията е особено обезпокоителна.

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Още на 20 юли стана ясно, че исторически ниското ниво на Дунав е причината останки от потънал унгарски кораб да изплуват на повърхността на хърватска територия. Смята се, че плавателният съд е потънал преди около 90 години, но сега се появява и според местните никога досега потънал кораб не е бил толкова видим.

Източник: Facebook/Općina Lovas

Вчера пък в района на русенското село Ряхово изплуваха останки, за които се смята, че са на мамут. Първоначално сигналът е подаден от местен жител, който се натъкнал на необичайната находка по дъното на реката. От Регионалния исторически музей в Русе потвърдиха информацията и уточниха, че са открити долна челюст, два бивника и ребро.

Източник: Община Сливо поле

Сребърна и "Персина" - все по-малко вода, все повече суша

И макар преди няколко дни директорът на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" инж. Ивелин Занев да заяви, че целият участък на р. Дунав в България отговаря на условията на минималните габарити за корабоплаване, още тогава стана ясно, че сериозно засегнати са езерото Сребърна и природният парк "Персина" на остров Белене.

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Actualno.com разполага със сателитни снимки, които много ясно показват какви са размерите на пресъхването и колко много суша е видима сега, в сравнение с месец април 2026 г.

Остров Белене през април 2026 г. и днес, източник: Copernicus Sentinel-2

Това е процес, който няма как да бъде контролиран, още повече че всяко лято се стига до спадане на нивото на р. Дунав. Тази година обаче тенденцията не е никак оптимистична и се очаква в близките дни още по-сериозен спад на водите, тъй като в следващата седмица не се очакват значителни валежи в региона.

Сребърна през април 2026 г. и днес, източник: Copernicus Sentinel-2

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