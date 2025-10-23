Войната в Украйна:

Сигнал: Готви се тайна имотна сделка на Русия в България в разрез със санкциите на ЕС

23 октомври 2025, 21:36 часа 1166 прочитания 0 коментара
Сигнал: Готви се тайна имотна сделка на Русия в България в разрез със санкциите на ЕС

Руското посолство се опитва да продаде тихомълком недвижим имот, който притежава в София. Става въпрос за имот на адрес ул. "Шипка" №20, с идентификатор 68134.106.46, който включва урегулиран парцел с площ от 3,371 кв. метра, сграда на 4 етажа със застроена площ от 554 кв. метра и гараж. Сигнал за това получи Actualno.com

СНИМКА: Google Maps

Интересен факт - Руският културен център се намира на "Шипка" 34.

Сделка още няма - водят се преговори, твърди източникът ни, с уточнение, че е много вероятно до края на месеца да бъде избран купувач. И още - руското посолство иска парите по сделката да бъдат преведени в "ПСБ Банк" (Промсвязьбанк), която е включена в санкционните списъци на ЕС и САЩ. Съгласно Европейски Регламент № 2024/1226 от месец април 2024 г., нарушаването на санкциите наложени от ЕС става криминално престъпление.

Още: Санкции затварят "Лукойл Нефтохим" - идва ли национализация? Мартин Владимиров пред Actualno

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За такива сделки в ЕС действат два регламента със забрани - Регламент (ЕС) № 833/2014 от 31.07.2014 г. и измененията към него, както и Регламент (ЕС) 2022/1904 от 06.10.2022 г. Именно на тяхна база следва да бъде зададен и въпрос - ако има сделка, тя законна ли ще е и какви ще са последствията за купувача/купувачите?

Малко след като Actualno.com получи информацията, разследващият сайт Bird.bg публикува интересен пост в официалната си страница във Facebook. Публикацията е посветена точно на възможни имотни сделки на Руската федерация в България:

Още: Новите санкции на ЕС срещу Русия засегнаха и Елеонора Митрофанова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
имоти руско посолство санкции санкции Русия имотна сделка
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес