Сигнал: Готви се тайна имотна сделка на Русия в България в разрез със санкциите на ЕС

Руското посолство се опитва да продаде тихомълком недвижим имот, който притежава в София. Става въпрос за имот на адрес ул. "Шипка" №20, с идентификатор 68134.106.46, който включва урегулиран парцел с площ от 3,371 кв. метра, сграда на 4 етажа със застроена площ от 554 кв. метра и гараж. Сигнал за това получи Actualno.com.

Интересен факт - Руският културен център се намира на "Шипка" 34.

Сделка още няма - водят се преговори, твърди източникът ни, с уточнение, че е много вероятно до края на месеца да бъде избран купувач. И още - руското посолство иска парите по сделката да бъдат преведени в "ПСБ Банк" (Промсвязьбанк), която е включена в санкционните списъци на ЕС и САЩ. Съгласно Европейски Регламент № 2024/1226 от месец април 2024 г., нарушаването на санкциите наложени от ЕС става криминално престъпление.

За такива сделки в ЕС действат два регламента със забрани - Регламент (ЕС) № 833/2014 от 31.07.2014 г. и измененията към него, както и Регламент (ЕС) 2022/1904 от 06.10.2022 г. Именно на тяхна база следва да бъде зададен и въпрос - ако има сделка, тя законна ли ще е и какви ще са последствията за купувача/купувачите?

Малко след като Actualno.com получи информацията, разследващият сайт Bird.bg публикува интересен пост в официалната си страница във Facebook. Публикацията е посветена точно на възможни имотни сделки на Руската федерация в България:

