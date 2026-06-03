Кабинетът "Радев":

Сигнали за бомба в две детски градини предизвикаха евакуация

03 юни 2026, 12:23 часа 536 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Сигнали за бомба в две детски градини предизвикаха евакуация

Заради сигнали за бомба са евакуирани две детски градини в селата Браниполе и Брестовица, съобщиха от пресцентъра на Община "Родопи". Имейлите са изпратени малко след 9:00 ч. тази сутрин на дублиращ електронен адрес на детска градина "Синчец" в Браниполе и на имейл на детска градина "Първи юни" в Брестовица. Уведомени са ръководството на Община "Родопи", Първо районно управление (РУ) и РУ – Стамболийски, ДАНС и националният телефон 112. Директорите са действали по плана за противодействие на тероризма, като децата и персоналът са били изведени на безопасно място. Сигналите се проверяват.

Нова вълна от бомбени сигнали

Припомняме, че в последните дни бяха получени сигнали за бомби в различни училища в страната - Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград и в детска градина във Варна.

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Сигнали за поставени бомби бяха подадени и до имейл адресите на пет пловдивски училища - Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по механотехника, Професионалната гимназия по архитектура строителство и геодезия и СУ "Отец Паисий" в Асеновград, съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова.

"Имейлите са изпратени до стари адреси, които не трябва вече да се използват", уточни Киркова. Тя допълни, че всяко училище и РУО имат имейл адреси към защитен домейн и трябва да използват само тях.

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Сигнал за бомба евакуация детски градини
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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