Сигнали за бомба в две детски градини предизвикаха евакуация

Заради сигнали за бомба са евакуирани две детски градини в селата Браниполе и Брестовица, съобщиха от пресцентъра на Община "Родопи". Имейлите са изпратени малко след 9:00 ч. тази сутрин на дублиращ електронен адрес на детска градина "Синчец" в Браниполе и на имейл на детска градина "Първи юни" в Брестовица. Уведомени са ръководството на Община "Родопи", Първо районно управление (РУ) и РУ – Стамболийски, ДАНС и националният телефон 112. Директорите са действали по плана за противодействие на тероризма, като децата и персоналът са били изведени на безопасно място. Сигналите се проверяват.

Нова вълна от бомбени сигнали

Припомняме, че в последните дни бяха получени сигнали за бомби в различни училища в страната - Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград и в детска градина във Варна.

Още: Такси за летните градини, нов модел на НВО, занималня до 7 клас и мандатност на директорите: Новите предложения за промяна в закона

Сигнали за поставени бомби бяха подадени и до имейл адресите на пет пловдивски училища - Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по механотехника, Професионалната гимназия по архитектура строителство и геодезия и СУ "Отец Паисий" в Асеновград, съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова.

"Имейлите са изпратени до стари адреси, които не трябва вече да се използват", уточни Киркова. Тя допълни, че всяко училище и РУО имат имейл адреси към защитен домейн и трябва да използват само тях.