Нова вълна от бомбени сигнали в училища у нас

Сигнали за бомби са получени в различни училища в страмата - Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград и в детска градина във Варна. Това съобщиха от МВР. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи.

Сигнал за поставено взривно устройство е получен в училище в Разград на тел. 112 в 10:30 часа. По първоначална информация, съобщението е изпратено по е-мейл до Националната професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи". На място има полицейски екипи и служители на пожарната.

Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на пет пловдивски училища - Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по механотехника, Професионалната гимназия по архитектура строителство и геодезия и СУ "Отец Паисий" в Асеновград тази сутрин, съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова.

"Имейлите са изпратени до стари адреси, които не трябва вече да се използват", уточни Киркова. Тя допълни, че всяко училище и РУО имат имейл адреси към защитен домейн и трябва да използват само тях.

По думите на началника на РУО директорите са действали според указанията и са сигнализирали за заплахата на тел. 112, а учениците са били евакуирани.

Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен.