След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Пострадалите са в критично състояние

Снаха ми и малкото й дете са в тежко състояние. С черепно-мозъчна травма и смачкан гръден кош. Те не са в съзнание. Моите две деца са с по-леки травми. Със счупен крак и счупено стъпало е малкото ми дете, а голямото ми дете е с шевове на главата. Намират се в неврология за допълнителни прегледи. Това разказа бащата Юлиян Здравков, чиито деца пострадаха при инцидента с АТВ в Слънчев бряг.

Прикриват ли се доказателства?

"Мои приятели, които работят тук, ми казаха че гумите на това превозно средство са свистели. С много висока скорост ги е ударил, и са ги метнали като кегли на тревата. Като дойдох имаше много полиция. Питах ги защо няма арестуван, защо не е с белезници, защо няма тестове, защо нищо не се прави. Казаха, че всичко ще се направи", обясни още той.

ОЩЕ: Пострадалите майка и дете, пометени от АТВ в Слънчев бряг, са с опасност за живота

Бащата на пострадалата жена – Йордан Соколов, заяви, че се прикриват подробности по случая и настоява да се вземат най-стриктни мерки за безопасността на пътищата. Той припомня, че това не е първият случай на тежка катастрофа с подобно превозно средство.

Мениджърът на хотела, в който 18-годишният водач се е блъснал, е изгледал записите от камерите. Младежът помел и негов служител.

Самоличността на младежа все още не е разкрита. Знае се само, че е тестван за алкохол и наркотици. Полевите тестове са отчели отрицателни резултати.