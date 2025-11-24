След жесток побой: Жена с избити зъби и отскубнати кичури коса

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж, избил зъби на жената, с която живее. Това съобщават на страницата си в интернет от прокуратурата. Събраните до момента доказателства показват, че на 21.11.2025 г. в жилище в с. Кубратово, обвиняемият В.В. е нанесъл удари с юмруци по главата и тялото, както и е скубал косата на жената, с която живее във фактическо съжителство. Обвиняемият е отскубнал цели участъци с коса от главата на жената, избил й е зъби и й е причинил множество кръвонасядания и отоци по цялото тяло. Вследствие на това В.В. й е нанесъл средна телесна повреда. Деянието е извършено с особена жестокост чрез продължително нанасяне на побой и в условията на домашно насилие.

Осъждан, в изпитателен срок

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131, ал.1, т.5а и т.9, вр. чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор В.В. е бил задържа за срок до 72 часа. Той е осъждан, като към момента е в изпитателен срок по предходно осъждане.

Прокурор е внесъл в Софийски районен съд искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“. Състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение – “задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

