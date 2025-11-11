Любопитно:

11 ноември 2025, 16:06 часа 432 прочитания 0 коментара
18 години затвор за жестоко убийство

Окръжният съд в Бургас наложи наказание в размер на 18 години „лишаване от свобода“ на подсъдимия Н.Т. за убийство.

Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим.

Съдът призна подсъдимия Н.Т. за виновен в това, че на 24 октомври 2024 г. в Айтос, умишлено умъртвил Ж.К., чиято смърт настъпила на ден по-късно - на 25 октомври, в УМБАЛ „Дева Мария“ в Бургас, като убийството е извършено с особена жестокост.

Окръжният съд осъди Н.Т да заплати на граждански ищци по делото обезщетения за претърпените от престъплението неимуществени вреди в общ размер от 200 000 лева.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Бургас.

Спасиана Кирилова
