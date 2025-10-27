Нарушение след нарушение: С тротинетка на магистралата и то през нощта (СНИМКА)

Шофьори на Клиската скоростна магистрала бяха изненадани в неделя вечерта от гледката на човек, каращ електрическа тротинетка по този натоварен участък, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Dalmacija Danas.

Карането на електрическа тротинетка по скоростните пътища е забранено и представлява опасност за живота на водача на тротинетката, както и за другите участници в движението. Скоростните пътища са предназначени за превозни средства, които могат да достигнат по-високи скорости и да се движат безопасно при такива условия, а тротинетките не са от тях.

Nevjerojatne scene kod Splita: Usred noći romobilom se vozio po brzoj cesti https://t.co/7ICoxmSCDo pic.twitter.com/kV03CzkUKN — net.hr (@Nethr) October 27, 2025

В Хърватия през първите шест месеца на тази година са регистрирани 257 инцидента с наранявания на електрически скутери, почти три пъти повече от миналата година. Особено обезпокоителен е пет пъти по-високият процент на тежки мозъчни травми и фактът, че цели 40% от пострадалите деца са под 14-годишна възраст, въпреки че нямат законово право да шофират. ОЩЕ: Тротинетките стават изцяло незаконни: Недомислиците в Закона за движение по пътищата