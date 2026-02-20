Стартира най-голямото театрално национално турне „Пътят към сцената“

Най-голямото театрално турне на дипломанти от НАТФИЗ – „Пътят към сцената“ стартира в началото на месец март. В рамките на два месеца завършващи актьори ще представят водещи дипломни спектакли на театралните сцени в 13 български града. Турнето стартира на 9 март на сцената на Драматично-куклен театър „Константин Величков“ в Пазарджик и ще премине през Казанлък, Стара Загора, Котел, Кюстендил, Варна, Русе, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Сливен, Ямбол и Бургас.

Проектът дава възможност на дипломантите на Националната академия за театрално и филмово изкуство да представят своите спектакли пред публика в цялата страна и да направят първите си професионални стъпки извън академичната среда.

Публиката ще има възможност да гледа спектакли на абсолвентите от специалностите „Актьорско майсторство за драматичен театър“ с ръководител проф. Здравко Митков, „Актьорско майсторство за куклен театър“ с ръководител доц. Боряна Георгиева и „Танцов театър“ с ръководител проф. Петя Цветкова. В програмата са включени заглавия като „Очарователната обущарка“, „Летище“, „Дон Жуан от Сохо“, „Уморените коне ги убиват, нали?“, куклените представления „Как луната загуби светлината си“ и „Аз те обичам, ти си върхът… а сега, промени се.“, както и танцовият спектакъл „Вик на прокълнати“.

Kaufland България застава зад младите таланти на българската сцена като официален партньор на проекта. Партньорството е част от дългосрочния социален ангажимент на компанията за подкрепа на младите хора в България в ключов момент от тяхното професионално развитие. Сътрудничеството с НАТФИЗ е насочено и към повишаване на достъпа до културни събития на широката аудитория.

Функционалният помощник-ректор по стратегическо развитие и партньорства на НАТФИЗ - Ива Йорданова, подчертава: „За нас „Пътят към сцената“ е стратегически пример за това как устойчивото партньорство между културна образователна институция и отговорен бизнес може реално да създава възможности. Това турне дава сцена, видимост и професионален контекст на младите артисти точно в момента, в който те правят първите си стъпки извън Академията.“

„За нас подкрепата на младите творци е инвестиция в бъдещето на българската култура. Чрез партньорството ни с НАТФИЗ и инициативи като „Пътят към сцената“ даваме реални възможности за професионална изява на младите актьори, а на публиката от цялата страна - възможност за среща с бъдещите звезди на българския театър и кино.“, коментира Кремена Георгиева, мениджър «Корпоративни комуникации и социална отговорност» в Kaufland България.