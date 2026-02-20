Синди Крауфорд на 60: Супермоделката, която продължава да вдъхновява

Когато Синди Крауфорд за първи път стъпва на модния подиум през 80-те години на миналия век, тя не е вярвала, че кариерата ѝ ще надживее 25-ия ѝ рожден ден. Днес (20 февруари), навършвайки 60, Синди остава икона на модата, вдъхновение за новите поколения модели и успешен предприемач. С характерния си чар и обемна коса, Синди е символ на красота и е разпознаваема по целия свят. Тя е била на кориците на много известни списания, включително "Vogue" и "British Vogue", а музикалното видео на хита на Джордж Майкъл "Freedom! ’90" запечатва нейния образ като супермодел от епохата.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Въпреки славата, животът пред камерата носи и несигурности. "Като млад модел беше объркващо да те представят като идеал за красота, а в личния живот понякога не се чувстваш така", признава Синди. Подкрепата на съпруга ѝ Ранд Гербер ѝ помага да се освободи от това чувство и да осъзнае, че не се нуждае от грим или сцена, за да бъде себе си.

Още: Синди Крауфорд направила смел, но неочакван избор: Мислеха ме за глупава

Кариерата ѝ не се изчерпва с модата. С предприемаческия си нюх Синди стартира фитнес видеото "Shape Your Body Workout", създава собствен календар и през 2004 г. пуска козметичната линия "Meaningful Beauty" за зряла кожа. Тя е сред първите модели, които превръщат личния си образ в успешен бизнес, а миналата година семейството ѝ става инвеститор и посланик на спортната марка "Vuori".

Снимка: Harper's BAZAAR

Семейството е в центъра на живота ѝ. Децата ѝ Каия и Пресли вече са пораснали, но за Синди и Ранд времето с тях е най-голямото щастие. "Семейството е всичко", казва Синди. Сега двамата се наслаждават на нови хобита – голф, маджонг и чести пътувания.

С възрастта идва и вътрешен мир. "Не се опитвам да се появя като секси 25-годишна. Прегръщам всеки етап от живота си", казва тя, цитирана от "Hello!". Въпреки изкушението да се оттегли, Синди вярва, че е важно жените на всяка възраст да се чувстват видими и уверени.

Снимка: Getty Images

Още: Няма място за срам: Важният урок на Синди Крауфорд към дъщеря ѝ Кая

Синди Крауфорд е пример за упоритост, талант и предприемачески дух – Днес супермоделът продължава да задава стандарти, да развива бизнес и да вдъхновява поколения.