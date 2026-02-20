КЗК разреши жп ремонт за 215 млн. евро - зад поръчката е консорциум, свързван с Христо Ковачки

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е излязла с определение на 12 февруари, с което допуска предварително изпълнение на решение на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) да възложи на консорциум "ИСПА" ремонта на жп участък София-Перник-Радомир. В консорцуима влиза фирмата "СА.И.Е", свързвана от различни медии с бизнесмена Христо Ковачки. Поръчката е на стойност 215,4 млн. евро без ДДС (421 283 219 лв. без ДДС).

Така НКЖИ ще може да сключи договора и да изплати 10% аванс от стойността му, докато КЗК разглежда по същество жалбите на останалите участници в процедурата по избора на изпълнител. Определението, което може да се види в сайта на антимонополната комисия, може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС) в тридневен срок от съобщаването му на страните.

Поръчката

Победителят в търга бе обявен в края на миналата година. Обществената поръчка е за строеж на двойна жп линия за скорости до 160 км/ч, обновяване на коловозното развитие в гарите и пълно премахване на пресичанията на едно ниво с пътния и пешеходния трафик.

Трябва също така да се изградят два двупътни тунела - Батановци, с дължина около 880 м, и Бушляк - с дължина около 400 м. И още - да се направят 8 мостови съоръжения с отвори от 25 до 50 метра.

За изпълнител бе избран консорцуим "ИСПА". В него влизат фирмата "Интерконекта" и свързваната с Христо Ковачки "СА.И.Е". Тя е позната като участник в редица търгове на "Булгартрансгаз", включително за новите сондажи в газохранилището в Чирен и за част от разширението на газопреносната мрежа по трасето на Вертикалния газов коридор, по данни на "Медиапул".

И според разследващата медия BIRD, която най-напред съобщи за определението на КЗК, "СА.И.Е" ЕООД е свързвана с Ковачки - бизнесмена, представящ се за консултант на големи ТЕЦ-ове у нас, но считан за техен реален собственик. Медията съобщава, че "СА.И.Е" декларира опит в ремонти на училища и детски градини в Бобов дол, Радомир и Гълъбово.

Според справка в Търговския регистър седалището на компанията е в ж.к. "Изток" в София, а предметът ѝ на дейност е "инженерингова, търговска и предприемаческа дейност в областта на промишленото и гражданското, хидромелиоративното, хидротехническото строителство", "производство на строителни материали, елементи, детайли и конструкции", "организация и мениджмънт в областта на промишленото и гражданското строителство" и др. Не са упоменати жп проекти.

Снимка: Actualno.com/Елена Страхилова, илюстративна

Управител е Венцислав Петков, а едноличен собственик на капитала - "ВИ ПИ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ".

Обжалването

Решението за избора на консорциума "ИСПА" бе обжалвано пред КЗК на 26 януари 2026 г. от останалите участници в процедурата - Сдружение "ПТТ Перник - Радомир", "Консорциум Страбаг Рейл Кънстракшън" ДЗЗД и Обединение "Рейлуей БГ Запад". Няма публикувани документи, в които да се видят претенциите им.

НКЖИ твърди, че е налице "значим обществен интерес, който има превес над индивидуалните икономически интереси на жалбоподателя". Като аргумент е посочен подписан ангажимент за това трасе от страна на България с Албания и Северна Македония. Освен това инфраструктурата, включена в търга, попада в два от TEN-T коридорите: "Западни Балкани - Източно Средиземноморие" и "Балтийскo море - Черно море - Егейско море".

НКЖИ също така смята, че жалбоподателите не са изложили обосновани и подкрепени с доказателства мотиви, че интересите им могат да бъдат увредени при предварително изпълнение. "От изложеното в жалбите става ясно, че дружествата се стремят да провалят проведената процедура и най-вече сключването на договор, като целят защита на свои собствени финансови интереси", посочват от жп оператора, става ясно от определението на КЗК.

Така КЗК дава разрешение за сключване на договора с консорциума, макар още да няма произнасяне по същество по самите жалби. Това също подлежи на съдебен контрол.

