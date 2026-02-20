Спорт:

КЗК разреши жп ремонт за 215 млн. евро - зад поръчката е консорциум, свързван с Христо Ковачки

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е излязла с определение на 12 февруари, с което допуска предварително изпълнение на решение на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) да възложи на консорциум "ИСПА" ремонта на жп участък София-Перник-Радомир. В консорцуима влиза фирмата "СА.И.Е", свързвана от различни медии с бизнесмена Христо Ковачки. Поръчката е на стойност 215,4 млн. евро без ДДС (421 283 219 лв. без ДДС).

Така НКЖИ ще може да сключи договора и да изплати 10% аванс от стойността му, докато КЗК разглежда по същество жалбите на останалите участници в процедурата по избора на изпълнител. Определението, което може да се види в сайта на антимонополната комисия, може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС) в тридневен срок от съобщаването му на страните.

Поръчката

Победителят в търга бе обявен в края на миналата година. Обществената поръчка е за строеж на двойна жп линия за скорости до 160 км/ч, обновяване на коловозното развитие в гарите и пълно премахване на пресичанията на едно ниво с пътния и пешеходния трафик. 

Трябва също така да се изградят два двупътни тунела - Батановци, с дължина около 880 м, и Бушляк - с дължина около 400 м. И още - да се направят 8 мостови съоръжения с отвори от 25 до 50 метра.

За изпълнител бе избран консорцуим "ИСПА". В него влизат фирмата "Интерконекта" и свързваната с Христо Ковачки "СА.И.Е". Тя е позната като участник в редица търгове на "Булгартрансгаз", включително за новите сондажи в газохранилището в Чирен и за част от разширението на газопреносната мрежа по трасето на Вертикалния газов коридор, по данни на "Медиапул".

И според разследващата медия BIRD, която най-напред съобщи за определението на КЗК, "СА.И.Е" ЕООД е свързвана с Ковачки - бизнесмена, представящ се за консултант на големи ТЕЦ-ове у нас, но считан за техен реален собственик. Медията съобщава, че "СА.И.Е" декларира опит в ремонти на училища и детски градини в Бобов дол, Радомир и Гълъбово.

Според справка в Търговския регистър седалището на компанията е в ж.к. "Изток" в София, а предметът ѝ на дейност е "инженерингова, търговска и предприемаческа дейност в областта на промишленото и гражданското, хидромелиоративното, хидротехническото строителство", "производство на строителни материали, елементи, детайли и конструкции", "организация и мениджмънт в областта на промишленото и гражданското строителство" и др. Не са упоменати жп проекти.

Снимка: Actualno.com/Елена Страхилова, илюстративна

Управител е Венцислав Петков, а едноличен собственик на капитала - "ВИ ПИ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ".

Обжалването

Решението за избора на консорциума "ИСПА" бе обжалвано пред КЗК на 26 януари 2026 г. от останалите участници в процедурата - Сдружение "ПТТ Перник - Радомир", "Консорциум Страбаг Рейл Кънстракшън" ДЗЗД и Обединение "Рейлуей БГ Запад". Няма публикувани документи, в които да се видят претенциите им.

НКЖИ твърди, че е налице "значим обществен интерес, който има превес над индивидуалните икономически интереси на жалбоподателя". Като аргумент е посочен подписан ангажимент за това трасе от страна на България с Албания и Северна Македония. Освен това инфраструктурата, включена в търга, попада в два от TEN-T коридорите: "Западни Балкани - Източно Средиземноморие" и "Балтийскo море - Черно море - Егейско море".

НКЖИ също така смята, че жалбоподателите не са изложили обосновани и подкрепени с доказателства мотиви, че интересите им могат да бъдат увредени при предварително изпълнение. "От изложеното в жалбите става ясно, че дружествата се стремят да провалят проведената процедура и най-вече сключването на договор, като целят защита на свои собствени финансови интереси", посочват от жп оператора, става ясно от определението на КЗК.

Така КЗК дава разрешение за сключване на договора с консорциума, макар още да няма произнасяне по същество по самите жалби. Това също подлежи на съдебен контрол.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
КЗК Христо Ковачки ЖП линия НКЖИ обществена поръчка Комисия за защита на конкуренцията железопътен транспорт
