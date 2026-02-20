Четири медала и един „сандвич“: Френска биатлонистка впечатли феновете си

Френската биатлонистка Лу Жанмоно предизвика истински фурор в социалните мрежи, след като публикува нестандартна снимка с медалите си от Олимпийските игри в Милано/Кортина. На кадъра отличията ѝ са подредени между две питки хляб, а под снимката тя с чувство за хумор е написала „Добър апетит“. Публикацията бързо събра хиляди реакции и коментари, а феновете ѝ похвалиха както успехите ѝ, така и оригиналния начин, по който ги отбелязва.

Сандвичът от медали на Жанмоно

На Игрите Жанмоно спечели впечатляващите четири медала – сребро в индивидуалната дисциплина на 15 км, където родната ни биатлонистка Лора Христова също се качи на стълбичаката, спечелвайки бронза, бронз в спринта и две олимпийски титли в щафетата и смесената щафета. Така тя има ключова роля за представянето на Франция, която към момента заема трето място в класирането по медали, като биатлонистката е донесла една пета от отличията на страната си.

До края на Игрите пред френската биатлонистка остава само масовият старт на 21 февруари, където конкурентки ще ѝ бъдат две български състезателки - Милена Тодорова и Лора Христова.

Жанмоно се утвърждава като една от водещите фигури в световния биатлон. През сезон 2025–2026 тя записва победи в стартове от Световната купа и оглавява генералното класиране за Големия кристален глобус, доказвайки своята класа и постоянство.

