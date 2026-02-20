Румъния ни се възхити: България завършва първата си обсерватория за най-големия радиотелескоп в света

България ще завърши строителството на първата си обсерватория за най-големия нискочестотен радиотелескоп в света до края на тази година. Това пише онлайн новинарската платформа на Pro TV — една от най-големите медийни компании в Румъния, отбелязвайки, че така България ще се превърне в един от лидерите в тази област в Европа. Румънската медия акцентира, че България с този проект навлиза в авангардната европейска радиоастрономия.

Припомняме, че България изгражда наблюдателна станция от паневропейската мрежа LOFAR (Low Frequency Array), разработена от Института по радиоастрономия ASTRON (Нидерландия) съвместно с други партньори.

LOFAR е разпределен радиотелескоп, съставен от множество антени, разположени в различни държави, чиито сигнали се комбинират заедно, за да се получат наблюдения с много висока чувствителност в нискочестотния диапазон (около 10–250 MHz).

Още: Най-големият радиотелескоп в света стъпва в България

В момента мрежата включва станции в страни като Нидерландия, Германия, Полша, Франция, Ирландия, Латвия, Швеция и Обединеното кралство, а сега България става първата държава от Югоизточна Европа с такава станция.

Проектът е финансиран от държавата, а станцията ще бъде разположена в непосредствена близост до Националната астрономическа обсерватория Рожен в Родопите.

Проектът е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020–2027, координирана от Министерството на образованието и науката, с водещ изпълнител Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИАНАО) при БАН.

Учени откриха 1500-годишна звездна карта на бащата на астрономията