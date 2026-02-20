Звучен шамар за Тръмп: Митата му са незаконни

Митата, които американският президент Доналд Тръмп наложи в широкообсъждана икономическа политика, засягаща целия свят, са незаконни. Тръмп е превишил правомощията си и всъщност е обсебил правото на Конгреса като единствената американска институция, която може да вземе такова решение. Това съобщават редица американски медии - NBC специално посочва, че гласовете във Върховния съд са 6:3 срещу президента на САЩ.

Като основание да налага мита наляво и надясно Тръмп изтъкна Закон за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) от 1977 година. Върховният съд на САЩ обаче казва, че това не е релевантно.

Не всички мита на Тръмп обаче попадат в рамките на IEEPA - например за вноса на стомана и алуминий в САЩ. Съответно, те не са незаконни. Но т. нар. "реципрочни" мита, които американският президент определи в двустранните отношения на САЩ с различни държави, влизат в съдебното решение, както и митата от 25% върху Китай, Канада и Мексико, наложени с оправдание "приток на фентанил" в САЩ. Тръмп, обаче, може да опита да наложи тези мита отново, посочвайки други американски закони.

Сега натоварените с допълнителни разходи заради митата компании, работещи в САЩ, могат да искат обезщетение от американското финансово министерство, макар че новото съдебно решение не се занимава изрично с темата. Вече има стотици заведени дела срещу митата и преди решението на Върховния съд. От средата на декември, 2025 година, от митата под шапката на IEEPA са събрани 130 млрд. долара.

Игрички и с Иран

"Обмислям" - така Тръмп отговори на медиен въпрос дали възнамерява да приложи военен сценарий срещу Иран, ако преговорите за иранската ядрена програма се провалят.

⚡️ Trump stated that he is considering the possibility of a limited strike on Iran



When asked by a journalist if he is considering a military option in the absence of an agreement with Tehran, the US president replied, "The most I can say is that I am considering this option." https://t.co/7DgdHfcvNZ pic.twitter.com/OoXMZYxroj — NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2026

