Звучен шамар за Тръмп: Митата му са незаконни

20 февруари 2026, 17:32 часа 299 прочитания 0 коментара
Митата, които американският президент Доналд Тръмп наложи в широкообсъждана икономическа политика, засягаща целия свят, са незаконни. Тръмп е превишил правомощията си и всъщност е обсебил правото на Конгреса като единствената американска институция, която може да вземе такова решение. Това съобщават редица американски медии - NBC специално посочва, че гласовете във Върховния съд са 6:3 срещу президента на САЩ.

Като основание да налага мита наляво и надясно Тръмп изтъкна Закон за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) от 1977 година. Върховният съд на САЩ обаче казва, че това не е релевантно.

Не всички мита на Тръмп обаче попадат в рамките на IEEPA - например за вноса на стомана и алуминий в САЩ. Съответно, те не са незаконни. Но т. нар. "реципрочни" мита, които американският президент определи в двустранните отношения на САЩ с различни държави, влизат в съдебното решение, както и митата от 25% върху Китай, Канада и Мексико, наложени с оправдание "приток на фентанил" в САЩ. Тръмп, обаче, може да опита да наложи тези мита отново, посочвайки други американски закони.

Сега натоварените с допълнителни разходи заради митата компании, работещи в САЩ, могат да искат обезщетение от американското финансово министерство, макар че новото съдебно решение не се занимава изрично с темата. Вече има стотици заведени дела срещу митата и преди решението на Върховния съд. От средата на декември, 2025 година, от митата под шапката на IEEPA са събрани 130 млрд. долара.

Игрички и с Иран

"Обмислям" - така Тръмп отговори на медиен въпрос дали възнамерява да приложи военен сценарий срещу Иран, ако преговорите за иранската ядрена програма се провалят.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп мита мита Тръмп
