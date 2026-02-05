Трима убити, които са се самоубили: Затова бюджетът на МВР и прокуратурата е най-голям!

Тройното убийство в хижа "Петрохан" безспорно е една от новините на тази първа февруарска седмица от 2026 година. В България такива случаи, за щастие, не са ежедневие - но когато стане такова нещо, логично общественото внимание е насочено към случилото се. И по-будната част от обществото на първо място очаква дали този път МВР и прокуратурата ще си свършат работата, ще изправят обвиняем/обвиняеми пред съда и ще убедят съдиите в правотата на разкритията си, за да наложат те справедливи наказания.

Както обикновено обаче, първите впечатления пак не са оптимистични. Веднага след като се разбра за убийството, наизлязоха версии. Някои от тях са определено като за хитови филми или сериали - секта, злоупотреба с деца, дори че една от жертвите е убила другите две и се е самоубила, отделно и дали не са самоубили всичките. И всичко това минава по линията на спекулациите и внушенията, включително защото от МВР нищо не коментират по същество. Оправданието на полицията за мълчанието е по учебник - ключовата информация трябва да се пази, за да бъде успешно завършено следствието.

Само че е крайно необичайно още да не се знае официално кои точно са убитите. Как тази информация би попречила на следствието е много любопитно - може би има основания да се крият самоличностите на жертвите, но е доста трудно отстрани да си ги представим. Ясно е едно - ако потвърдено се знае кои са жертвите, вече ще е далеч по-лесно да отпаднат някои от сега вихрещите се версии

Какво се знае със сигурност? Хижата, където са намерени трите тела, е стопанисвана от НАКЗТ - Национална агенция за контрол на защитените територии, първата частна българска рейнджърска организация. Тази агенция е неправителствена организация и МВР потвърди, че от 2022 година НПО-то има споразумение с МОСВ да опазва "природата в района". Споразумението е от времето, когато Борислав Сандов беше екоминистър - сегашният Манол Генов не е коментирал досега дали това споразумение продължава да действа, в какви параметри действа в момента, ако все още е в сила. Основатели на НАКЗТ са Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков. За нито един от тримата МВР не потвърждава дали е сред жертвите, дали е заподозрян и дали е сред издирваните във връзка със случая - от полицията казаха, че се издирват свързани с неправителствената организация хора, като даже името на организацията не беше казано официално.

Малко по-назад в исторически план - хижа "Петрохан" е построена като хан през 1868 г. от Петър Ангелов, жител на Берковица. По-късно става известна като туристическа база на Българския туристически съюз (БТС) в парк "Стара планина". През 2005 г. я приватизира Фидос Симеонов. Той е баща на Искра Фидосова, "правното острие" на ГЕРБ, когато Бойко Борисов беше в силата си в първия си мандат като премиер. Фидос Симеонов продава хижата през 2020 година на Ивайло Калушев - учредител на НАКЗТ и член на борда ѝ.

Вчера следобед се появи и главният прокурор Борислав Сарафов, който не е главен прокурор отдавна и куп съдилища в решенията си го казват. И той много усърдно взе да говори за "Туин Пийкс", НПО-то не развивало дейност, която да е "богоугодна", много бил шокиран - изобщо филм и сериал в едно, като го слуша човек. Педофилия не бил виждал г-н уж главният прокурор - а той е работил сума години и в Следствието! Интересно с тази работа как така не знае какво е педофилия. А мен изобщо не ме е срам да кажа, че не вярвам на човек, на когото не знам колко съдилища трябва да му кажат, че не е главен прокурор и той да си стои там на принципа "дъжд вали". Който иска - да му вярва

Всъщност най-фрапиращо е как ръководителят на ДАНС Деньо Денев, редом до Сарафов, със загрижена физиономия споделя, че в ДАНС е постъпил сигнал за педофилия в хижата на Петрохан, който е предаден на прокуратурата: "Но какво се случва с него - не знам". А до него Сарафов не обелва и дума, няма и кой с микрофон да пита - сигурно защото всъщност Борислав Сарафов точно в този момент си влезе в ролята на НЕглавен прокурор, нали съд след съд извън ВКС вече не го зачитат за нищо. Как да отговори, като не е главен прокурор?!

Интересно е и как името на Борислав Сандов взе да се подчертава в телевизионен ефир и сега Борислав Сарафов директно го посочи в търсене на отговорност. Сандов отговори - много подробно, в профила си във Facebook. И е категоричен - след него се правят проверки на дейността на НАКЗТ, не се открива нищо и то в мандат на няколко екоминистри след Сандов, а чак Манол Генов като екоминистър в още работещото правителство в оставка прекратява споразумението. Особено внимание заслужават думите на Сандов - нека се оповестят всички сигнали, касаещи дейността на НАКЗТ и да се види по-пълна картина кой какво е говорил през годините:

Историята с "концесията" на хижата, със закупуването и опазването на природата доста подробно е описана от риболовен клуб "Балканка" в страницата на клуба във Facebook. Заслужава си да се прочете и тази гледна точка, вместо да се слушат по "телевизиите" внушения, че убитите са виновни за нещо, неясно какво:

Кметът на София Васил Терзиев също говори - също през Facebook. С уточнение, че познавал жертвите - назовава ги с малки имена, отново това не дава кристална яснота кой кой е. Публикацията на Терзиев е доста категорична - пита дали след като "рейнджърите" се установяват на място, буковата гора, за която имало закани да бъде изсечена от "местни дерибеи и ДПС-структури", си е останала?

"Това бяха хора, които не просто пазеха природата, а я познаваха в дълбочина. Едни от най-добрите пещерняци в България. И едни от най-добрите пещерни водолази в света. Хора с изключителна подготовка, дисциплина и уважение към живота - над и под земята. Отделно - твърдението, че пътеката е била "затворена", просто не е вярно. Минавал съм по нея многократно. Пътеката минава над хижата и е била използвана нормално от туристи. Ако има каквато и да било информация, която подкрепя всички тези ужасни обвинения, тя трябва да бъде извадена с факти от разследващите органи. Всичко друго е клевета - особено когато се хвърля по адрес на хора, които вече не могат да кажат нито дума в своя защита" - емоционални думи на Терзиев, но рационалните са други и са важни, защото емоцията и логиката много често не съвпадат: "Какво точно е довело до трагедията - никой от нас не знае":

Емоционалното от изказването на Терзиев не бива да се пренебрегва - защото сега Ивайло Калушев, за когото вече Борислав Сарафов каза, че се издирва, след като първоначално МВР не признаваше дали е така или Калушев е сред убитите, всъщност е един от спасителите на децата в пещерата Духлата през 2010 година. През декември 2010 година 7 души се оказват блокирани от придошла вода в пещера Духлата - до село Боснек, община Перник. Между тях и повърхността има 800 метра наводнени галерии. Заседналите са членове на клуб "Диамант" Карлово, ръководител на експедицията е Петър Димитров, инструктор по спелеология. Той е баща на едно от спасените децата – Емил. Другият от групата, Илия Драганов, е инструктор по алпинизъм. Хората са спасени след близо 50 часа в пещерата. Сред тях са 12-годишно момче и две момичета на 16 години.

Сега - обобщение с думи на Теодор Михайлов, към което мога само да добавя - вие помните ли кой беше Петър Христов? С неговото убийство как върви разследването - ОЩЕ: МВР министърът за знакови престъпления: Не е важно губим ли, важното е да се стараем

"Обаче забелязвате ли? Никой не говори за пари. Някой купил хижа. Някой поддържа малки и добре въоръжени батальони. Някой няма проблем с подаваните сигнали през годините, които са потъвали в небитието.

Също никой не споменава, че наблизо има граница със страна нечленуваща в ЕС. А оттам минават:

- високоакцизни стоки

- забранени стоки

- хора

Рейнджърите (официално) са били въоръжени най-вероятно с имитация на автоматични оръжия. Откакто били там незаконната сеч била спряла. Странно, няма нито една снимка или видео на арестувани или поне разкрити дървосекачи в местността. А уж имат дронове, камери и т.н.

А има ли граница - има трафик. На какво и кой го е закрилял няма да разберем никога. Щото трафик без служби няма, а службите утре ще ни изненадат с още по-невероятна версия, и така докато ни уморят, забравим, или се появи следващия скандален случай.

А че някой е застрелял трима въоръжени в район опасан с камери и се е изпарил, не е важно. По-важно е какъв е девизът на МВР:

“Всяко чудо за три дни”.

Както и нашия.

Трима самоубили се сектанти, опожарили опасана с електрически огради хижа, в която са блудствали с деца, докато охраняват горите и пещерите с автомати и дронове.

Звучи напълно достоверно".

Редно е и човек да помисли и върху следните думи на Григор Лилов: "Два от труповете са в куршум в слепоочието. Само по един. Това е почерк на екзекуция. Третият е с куршум под брадичката. Пак същия почерк. Но разни МВР комисари имат наглостта да ни дрънкат за секти, които се самоизбиват така, сякаш са професионални килъри". Както и връзката на Ивайло Калушев с Мексико, където официално той се занимава с гмуркане в пещери - а Лилов говори за мексикански граждани и в село Гинци, поставя и въпроси за наркотици. Главният редактор на OFFNews Владимир Йончев обаче заяви пред Нова телевизия, че Калушев се е занимавал твърдо с гмуркане в Мексико и че е бил много умерен, занимавал се е с будизъм, което не може да е сектантство. "Предварително да го изкарват педофил и да го очернят означава, че не се прави разследване", предупреди Йончев. И разказа как се правят схеми за поголовна сеч - някой пали малък пожар, после по-голям район се обявява за пострадал и се сече. Калушев и приятелите му обаче с дронове са следели за такива случаи и са се противопоставяли, обясни журналистът. Според него, Калушев и приятелите му са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да видят:

Едно е много сигурно - при такъв случай е адски препоръчително да се потърсят първо парите! Защото в "големите" телевизии малко се поставя въпросът - убитите дали не са попречили на нечии престъпни интереси и чии може да са тези интереси. Но, както добре знаем, МВР и прокуратурата са недофинансирани - вдигнаха им заплатите, вярно, обаче нали знаете - пак не стигат! Ако не знаете, скоро или не по телевизията ще ви кажат. А кой е виновен за тройната смърт - ами друг път ...

Автор: Ивайло Ачев